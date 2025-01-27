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SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...
SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...
Son dakika haberi: Bolu'da 78 cana mal olan otel yangınıyla ilgili süren soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığı belirlendi. Grand Kartal Otel'de kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağ alev aldı. Mutfak çalışanlarının su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonrası alevlerin yayıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 06:50