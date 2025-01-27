SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...

Son dakika haberi: Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili savcılık soruşturması sürerken, yangının nasıl başladığı sorusu da netleşmeye başladı.



