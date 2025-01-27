Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...

SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...

Son dakika haberi: Bolu'da 78 cana mal olan otel yangınıyla ilgili süren soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığı belirlendi. Grand Kartal Otel'de kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağ alev aldı. Mutfak çalışanlarının su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonrası alevlerin yayıldığı ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN
Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 06:50
SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...

Son dakika haberi: Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili savcılık soruşturması sürerken, yangının nasıl başladığı sorusu da netleşmeye başladı.

SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, yangının sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağdan kaynaklandığı, mutfak çalışanlarının çıkan alevlere su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonucu yangının büyüdüğü belirtildi.

SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...

ALEVLER OTELİ SARDI

Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece saat 03.21'de başlayan yangın öncesinde restoran çalışanları kahvaltı hazırlıklarına başladı. İddiaya göre çalışanlar kahvaltı hazırlığında kullanılan pleyt ızgarayı çalıştırdı.

SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...

Uzun süre açık kalan ve ısınan cihaz üzerindeki kızgın yağ bir anda alev aldı.

SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu! Kızgın yağa su ile müdahale edince...

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi.

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