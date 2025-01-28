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SON DAKİKA: Bolu'daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!
SON DAKİKA: Bolu'daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!
Son dakika: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'de çalışan bir genç ise otel sahibi Halit Ergül ile otel müdürünün arasındaki konuşmalardan bahsetti. Otel sahibinin yangın anındaki skandal talimatı pes dedirtti…
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:06