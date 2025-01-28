Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Bolu'daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!

SON DAKİKA: Bolu'daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!

Son dakika: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'de çalışan bir genç ise otel sahibi Halit Ergül ile otel müdürünün arasındaki konuşmalardan bahsetti. Otel sahibinin yangın anındaki skandal talimatı pes dedirtti…

Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:06
SON DAKİKA: Bolu’daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!

Türkiye'yi yasa boğan facia geçtiğimiz günlerde Bolu'da yaşandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı. 78 vatandaşımız kurtarılamadı. Otel çalışanı Tuni Burhan ise dehşet anlarını bir televizyon kanalında anlattı.

SON DAKİKA: Bolu’daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!

O gece, otel sahibi Halit Ergül'ün, otel müdürüne talimat verdiğini belirten Burhan, "Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizleri uyandırdı. 'Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın' dedi. Telaşla hemen dışarı çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli şekilde alevler geliyordu.

SON DAKİKA: Bolu’daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!

Yangın bayağı ilerlemişti. Bizin odadan çıkmamız en fazla 5-6 dakikayı bulamıştır. Bir şey almaya vaktimiz olmadı zaten mümkün değildi.

SON DAKİKA: Bolu’daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!

"ORTALIK KIPKIRMIZIYDI"
Pijamalarla çıktık. Koridorun karşısında personel merdivenlerinden duman geliyordu. Ortalık kıpkırmızıydı. O iki pencereden alevler bayağı büyümüştü.

SON DAKİKA: Bolu’daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!

"PATLAMA OLDU"

Hatta biz çıkarken üzerimizde bir patlama oldu. Daha sonra biz çıktık. 2-3 dakika geçti, geçmedi şiddetli bir patlama oldu. 6. kata kadar devam etti.

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