Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar!

SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar!

SON DAKİKA: Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Yangının çıkış anının görüntüleri de ortaya çıktı. Panikle camlara çıkan vatandaşlar çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:22
SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar!

Son dakika: Kartalkaya Kayak Merkezi'nde korkunç bir olay yaşandı. Bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Alevler bir anda tüm oteli sardı.

SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar!

Paniğe kapılan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yollandı.

SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar!

OTELDE 234 KİŞİ VARDI
Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi.

Kartalkaya'da yangın! 10 ölü, 32 yaralı | Video

SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar!

10 ÖLÜ 32 YARALI!
İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar!

HAYATA ÇARŞAFLA TUTUNMAYA ÇALIŞTILAR!

Yangının çıkış anına dair görüntüler de ortaya çıktı. O görüntülerde panikle camlara çıkan vatandaşların, çarşafları birbirine sararak kurtulmaya çalıştıkları görüldü.

SON DAKİKA: Bolu'daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar! | Video

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