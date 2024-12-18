SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP’li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış

RAKİPLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN RÜŞVET VERMİŞ



Ünlü Borsacının tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı. İddiaya göre Nihat Özçelik bir süredir adeta savaş halinde olduğu ve yine kendisi gibi borsacı olan Enver Çevik hakkında çeşitli bilgiler alabilmek için polis memurlarını kullandı. Bu polis memurlarına farklı kişiler aracılığı ile para transferleri yapıp rüşvet vererek Çevik hakkında bilgiler edindi.



