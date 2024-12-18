Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP'li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış

SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP'li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınan ünlü borsacı Nihat Özçelik ile 4'ü polis 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özçelik'in bir süredir davalık olduğu bir başka borsacı Enver Çevik hakkında bilgi edinmek ve davayı etkilemek için polis memurlarına rüşvet verdiği, memurlarında bunu koordineli bir şekilde yaptığı öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 18.12.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 07:02
SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP’li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış

Son dakika haberi: Geçtiğimiz aylarda başlayan borsacıların savaşında yeni bir raunt yaşandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 38 ceza istemiyle dava açılan ve yargılama süreci devam eden ünlü Borsacı Nihat Özçelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, tarafından rüşvet, tehdit ve şantaj suçuna ilişkin soruşturma kapsamında dün gözaltına aldı.

SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP’li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit ve şantaj" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik ile birlikte aralarında polis memurlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Nihat Özçelik ve berberindeki 8 kişi tutuklandı.

SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP’li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış

Tutuklananlar arasında yer alan Cem Özçelik'in, Nihat Özçelik'in yeğeni olduğu ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP’li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış

RAKİPLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN RÜŞVET VERMİŞ

Ünlü Borsacının tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı. İddiaya göre Nihat Özçelik bir süredir adeta savaş halinde olduğu ve yine kendisi gibi borsacı olan Enver Çevik hakkında çeşitli bilgiler alabilmek için polis memurlarını kullandı. Bu polis memurlarına farklı kişiler aracılığı ile para transferleri yapıp rüşvet vererek Çevik hakkında bilgiler edindi.

SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP’li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış

LOG KAYITLARINDA BİR ÇOK İSİM ÇIKTI

Soruşturma kapsamında polis memurları H.A., İ.M., T.K. ve G.B. isimli polis memurlarının, Emniyet Müdürlüğü log kayıtlarında sadece Enver Çevik ile ilgili değil Sibel İ, Kemal A, İstiradi D, Tufan K. isimli şahıslara ilişkin çeşitli tarihlerde sorgulama yaptıkları öne sürüldü.

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