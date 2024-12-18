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SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP'li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış
SON DAKİKA | Borsa şantajından CHP'li üye de çıktı! Polislere rüşvet verip rakibi hakkında bilgi almış
Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınan ünlü borsacı Nihat Özçelik ile 4'ü polis 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özçelik'in bir süredir davalık olduğu bir başka borsacı Enver Çevik hakkında bilgi edinmek ve davayı etkilemek için polis memurlarına rüşvet verdiği, memurlarında bunu koordineli bir şekilde yaptığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 07:02