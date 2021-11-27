Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji'den 36 il için flaş uyarı: Kar yağışı geliyor

Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji'den 36 il için flaş uyarı: Kar yağışı geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekilen raporda; Bilecik, Kütahya ve Kastamonu'nun da aralarında olduğu 36 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 21:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 21:21
Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji’den 36 il için flaş uyarı: Kar yağışı geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı.

Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji’den 36 il için flaş uyarı: Kar yağışı geliyor

Rapora göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji’den 36 il için flaş uyarı: Kar yağışı geliyor

Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte detaylar

Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji’den 36 il için flaş uyarı: Kar yağışı geliyor

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre; çarşamba günü, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak.

Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji’den 36 il için flaş uyarı: Kar yağışı geliyor

Perşembe günü ise Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.

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