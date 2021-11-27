Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji’den 36 il için flaş uyarı: Kar yağışı geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekilen raporda; Bilecik, Kütahya ve Kastamonu'nun da aralarında olduğu 36 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı.
Rapora göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte detaylar
SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre; çarşamba günü, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak.
Perşembe günü ise Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.