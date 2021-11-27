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Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji'den 36 il için flaş uyarı: Kar yağışı geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekilen raporda; Bilecik, Kütahya ve Kastamonu'nun da aralarında olduğu 36 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.