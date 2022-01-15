Son dakika: Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji’den çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.
Buna göre; önümüzdeki hafta, özellikle salı ve çarşamba günleri yurt genelinde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Pazartesi ve cuma günleri ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının yeniden artması bekleniyor.
Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.