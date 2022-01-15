Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Son dakika: Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-20 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; aralarında İstanbul, Yalova ve Kocaeli'nin de bulunduğu çok sayıda ilde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 17:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 18:06
Son dakika: Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji’den çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Son dakika: Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji’den çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Buna göre; önümüzdeki hafta, özellikle salı ve çarşamba günleri yurt genelinde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Son dakika: Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji’den çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Pazartesi ve cuma günleri ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının yeniden artması bekleniyor.

Son dakika: Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji’den çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Son dakika: Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji’den çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.

SON DAKİKA SON DAKİKA