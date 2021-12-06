Son dakika: Bursa Uludağ’da 3 dağcı kaybolmuştu! 14 saat sonra...

Son dakika haberi: Bursa Uludağ'da korku dolu anlar yaşandı. 3 amatör dağcı, -5 dereceye kadar düşen bölgede mahsur kaldı. Bunun üzerine ekipler arama çalışması başlattı. 14 saat sonra güzel haber alındı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika haberi: Bursa'dan Uludağ'a sabah saatlerinde gezmek için çıkan ve küçük zirve ile büyük zirve arasında 1 kişinin ayağının burkulması sonucu mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuktan korunmak için kardan mağara yaparak hayatta kalmayı başaran Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video

Ayağı burkulan Ali Can'ın yürümekte zorlanması nedeniyle iniş yoluna günün aydınlanması ile geçileceği öğrenildi.

Ayrıca bulunan 3 kişinin, zirve yolculuğuna izin almadan çıktıları anlaşıldı.