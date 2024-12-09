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SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!
SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, hizmette de vicdanda da sınıfta kaldı. CHP'li Gemlik Belediyesi'ne ait hayvan barınağında aç ve susuz bırakılan köpeklerin canlı canlı birbirini yediği anların görüntüleri yürek sızlattı. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili SABAH çarpıcı detaylara ulaştı. İşte detaylar
Giriş Tarihi: 09.12.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 08:54