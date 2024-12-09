Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!

SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, hizmette de vicdanda da sınıfta kaldı. CHP'li Gemlik Belediyesi'ne ait hayvan barınağında aç ve susuz bırakılan köpeklerin canlı canlı birbirini yediği anların görüntüleri yürek sızlattı. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili SABAH çarpıcı detaylara ulaştı. İşte detaylar

MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 09.12.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 08:54
SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!

Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey mahallesinde bulunan, Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde geçtiğimiz cuma günü ortaya çıkan görüntüler, infial yaratmıştı.

SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!

Aç ve susuz bırakıldıkları iddia edilen köpekler, aynı kafes içinde başka köpeklere saldırmış ve bir köpeği parçalayarak yemişti. İki köpek ise yaralı halde bulunmuştu. Görüntüler üzerine harekete geçen Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, olayın araştırılması ve sorumluların bulunması için talimat vermişti.

SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!

Yaşanan tüyler ürpertici olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Barınağı düzenli olarak ziyaret eden gönüllü hayvanseverler, hiçbir zaman kafeslerdeki mama kaplarını dolu görmediklerini, kapların sürekli boş olduğunu söyledi.

SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!

"BESLENME SAATİ VAR" DEDİLER

Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği'nden Handan Tufan, köpeklerin aç bırakıldığını açlıktan birbirlerini yeme durumunda olduklarını söyledi. Tufan, daha önceki ziyaretlerinde de köpeklerin çok aç olduklarını fark ettiklerini, beslemeye çalıştıklarında personelin kendilerine kızdığını, mama kaplarını hiç dolu görmediklerini anlattı.

SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!

Tufan, "Hayvanlar hep aç dediğimizde onların beslenme saati var diyorlar, biz o saatte gelmek istiyoruz dediğimizde ise beslenme saatlerinde kimseyi içeri alamayız diyorlar. Günde iki kere hayvanları beslediklerini iddia ediyorlar ama günde iki kere beslenen hayvan da bu şekilde bir şey yapmaz. Kafeslerde en az 10-15 tane hayvan var, güçlü olan diğerini yiyor" dedi.

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