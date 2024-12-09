SON DAKİKA... Bursa’da aç kalan köpekler birbirini yemişti: CHP’li belediyenin barınağında kan donduran mama gerçeği!

Tufan, "Hayvanlar hep aç dediğimizde onların beslenme saati var diyorlar, biz o saatte gelmek istiyoruz dediğimizde ise beslenme saatlerinde kimseyi içeri alamayız diyorlar. Günde iki kere hayvanları beslediklerini iddia ediyorlar ama günde iki kere beslenen hayvan da bu şekilde bir şey yapmaz. Kafeslerde en az 10-15 tane hayvan var, güçlü olan diğerini yiyor" dedi.