Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Bursa'da otomobil metro altgeçidine daldı! Doğum gününde hayatını kaybetti...

Son dakika: Bursa'da otomobil metro altgeçidine daldı! Doğum gününde hayatını kaybetti...

Son dakika haberine göre; Bursa'da meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 08:51
Son dakika: Bursa’da otomobil metro altgeçidine daldı! Doğum gününde hayatını kaybetti...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu araçta bulunan Davut Can Duman (21) hayatını kaybetti.

Son dakika: Bursa’da otomobil metro altgeçidine daldı! Doğum gününde hayatını kaybetti...

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde A.O'nun (21) kullandığı 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.

Son dakika: Bursa’da otomobil metro altgeçidine daldı! Doğum gününde hayatını kaybetti...

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H. E. E. (20) ve S.D. (20) yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı

Son dakika: Bursa’da otomobil metro altgeçidine daldı! Doğum gününde hayatını kaybetti...

Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.

Son dakika: Bursa’da otomobil metro altgeçidine daldı! Doğum gününde hayatını kaybetti...

Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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