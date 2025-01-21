Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Bursa’da vahşet! 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık her yerde aranıyordu: Önce bıçaklayıp sonra yakmışlar!

SON DAKİKA... Bursa’da vahşet! 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık her yerde aranıyordu: Önce bıçaklayıp sonra yakmışlar!

SON DAKİKA... Bursa'da 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, dün kız arkadaşıyla buluşmak için evden çıktı. Ancak bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan arama çalışmalarında talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.