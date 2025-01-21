Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Bursa’da vahşet! 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık her yerde aranıyordu: Önce bıçaklayıp sonra yakmışlar!

SON DAKİKA... Bursa’da vahşet! 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık her yerde aranıyordu: Önce bıçaklayıp sonra yakmışlar!

SON DAKİKA... Bursa'da 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, dün kız arkadaşıyla buluşmak için evden çıktı. Ancak bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan arama çalışmalarında talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Remzi YILMAZ
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:08
SON DAKİKA... Bursa’da vahşet! 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık her yerde aranıyordu: Önce bıçaklayıp sonra yakmışlar!

Kan donduran olay Bursa'nın İznik İlçesi'nde yaşandı. Krsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına "Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı.

SON DAKİKA... Bursa’da vahşet! 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık her yerde aranıyordu: Önce bıçaklayıp sonra yakmışlar!

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA... Bursa’da vahşet! 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık her yerde aranıyordu: Önce bıçaklayıp sonra yakmışlar!

BIÇAKLANDIKTAN SONRA YAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi'nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu.

SON DAKİKA... Bursa’da vahşet! 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık her yerde aranıyordu: Önce bıçaklayıp sonra yakmışlar!

Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi.

SON DAKİKA... Bursa’da vahşet! 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık her yerde aranıyordu: Önce bıçaklayıp sonra yakmışlar!

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Ö.Ö.'yü (18) gözaltına aldı.

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