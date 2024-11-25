SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…

"ARTIK ALLAH ISLAH ETSİN!"

Başına gelen talihsiz olayı aracın sahibi Mehmet Horus, "Yani bir insan bunu niye, niçin yapar anlamadım. Ne zevk alır? İlk defa başımıza geliyor. Maddi hasarımız var, sileceğin biri gitmiş. Buna şükür diyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Artık Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Psikolojisi değişik bir durumda herhalde" dedi.