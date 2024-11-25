Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…

SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…

SON DAKİKA… Eskişehir'de bir mahalle, kabus dolu günler yaşıyor… Kimliği belirsiz bir şahıs gece saatlerinde aynı sokaktaki 10 aracın cam sileceklerini tek tek kırdı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına giden mahalleli şaştı kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:06
SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…

Olay, dün gece saat 01.51'de Ömerağa Mahallesi Yardım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen bir şahıs aynı sokaktaki 10 aracın cam sileceklerini tek tek kırdı.

SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…

Evlerinden çıkarak araçlarında oluşan hasarı inceleyen araç sahipleri, başlarına gelen duruma anlam veremedi. Bölge sakinleri, daha önce benzer bir durum yaşamadıklarını ancak aynı şahsın araçlarına tekrar zarar vermesinden endişelendiklerini belirtti. Şahsın araçların cam sileceklerini kırdığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…

"ARTIK ALLAH ISLAH ETSİN!"

Başına gelen talihsiz olayı aracın sahibi Mehmet Horus, "Yani bir insan bunu niye, niçin yapar anlamadım. Ne zevk alır? İlk defa başımıza geliyor. Maddi hasarımız var, sileceğin biri gitmiş. Buna şükür diyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Artık Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Psikolojisi değişik bir durumda herhalde" dedi.

SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…

10 ARACIN BİRDEN BAŞTAN BAŞA KIRMIŞLAR!

Aracının silecekleri kırılan Mustafa Şafak ise, "Gece gelip 10 aracın sileceklerini baştan başa kırmışlar, zarar vermişler, benimkini de kırmışlar. Kim olduğunu bilemiyoruz.

SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…

Düşmanımız ya da kavga ettiğimiz bir kimse yok, keyfi kırmışlar. Benim sileceğimi kökten koparmışlar, bazılarının sadece ucunu kırıp geçmişler. Bu hem günah hem de çok ayıp. Böyle şeyler uygun değil" şeklinde konuştu.

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