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SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…
SON DAKİKA… Bütün mahalle diken üstünde… Kimliği belirsiz kişi gece saatlerinde geldi: 10 aracın birden…
SON DAKİKA… Eskişehir'de bir mahalle, kabus dolu günler yaşıyor… Kimliği belirsiz bir şahıs gece saatlerinde aynı sokaktaki 10 aracın cam sileceklerini tek tek kırdı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına giden mahalleli şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:06