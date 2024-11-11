SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında arar karar! Tosuncuk ’Bana 6 ay verin’ dedi ve...

"HİÇBİR ÇALIŞANIMA SUÇ İŞLEMESİ İÇİN TALİMAT VERMEDİM"

Mütalayaa karşı savunmasında tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Şirketi kurduğumda şahıs olarak başlamıştım. Sonrasında şirketleştik. İlk başta şahıs şirketim vardı ama illegal olarak açmışım gibi bir izlenim yaratıldı. Toplamda 1 milyon 130 milyon toplandığı iddiası vardı, ama bizim sisteme giren para 830 milyon lira. Bitcoin cihazlarını yurtdışına gönderdiğim söylendi, Ayhan Çalışkan'ın bir şirketi vardı, onun üzerinden göndermiştik. Makinaları Paraguay'da çalıştırdık. Sonra hakkımda yakalama kararı çıkınca Osman'la da bağım koptu. Makinelerin akıbetini bilmiyorum. Ben her üyeye bir gün batabileceğimizi, o zaman beklenen kârı alamayacaklarını, sadece anaparaları alabileceklerini açıklamıştım. Hiçbir çalışanıma suç işlemesi için talimat vermedim" şeklinde konuştu.