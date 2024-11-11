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SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında arar karar! Tosuncuk 'Bana 6 ay verin' dedi ve...

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davalarında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mahkeme başkanının "Bu oyun nereden aklına geldi" sorusuna Tosuncuk "Farm villa" oyunundan esinlendiğini söylerken mağdurların zararını gidermek için mahkemeden 6 ay süre talep etti. Mahkeme ise iki tutuklu sanığın adli kontrolle tahliye edilmesine ve Mehmet Aydın'a son kez süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 11.11.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:03
SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında arar karar! Tosuncuk ’Bana 6 ay verin’ dedi ve...

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davalar birleştirilmiş, toplam 4 bin 582 kişi müştekinin yer aldığı davalarda aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.

SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında arar karar! Tosuncuk ’Bana 6 ay verin’ dedi ve...

SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDILAR
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru bulundukları cezaevinden getirilirken Fatih Aydın'ın eski eşi olan tutuklu sanık Havva Özalp ise cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında arar karar! Tosuncuk ’Bana 6 ay verin’ dedi ve...

DURUŞMA SAVCISI MÜTALAASINI TEKRARLADI
Duruşmada bir önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ile Fatih Aydın ve Tosuncuk'un kara kurusu olduğu iddia edilen sanık Osman Naim Kaya'nın 4414 mağdur açısından "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından 88 bin 302 yıla kadar hapsini talep ettiğini yineledi. Mütalaada diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları istenmişti. Savcı ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında arar karar! Tosuncuk ’Bana 6 ay verin’ dedi ve...

AYDIN KARDEŞLER HAKİM KARŞISINDAYDI
Mahkeme Başkanı, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a mağdurların zararlarını karşılayabilmesi için mahkemenin açacağı vezneye 70 milyon lira yatırması gerektiğini söyleyerek bu parayı yatırarak mağdurların zararını karşılayıp karşılayamayacağını sordu. Mehmet Aydın ise parayı hemen yatırma durumunun olmadığını, en az 6-8 ay kadar bir süreyi bulabileceğini söyledi.

SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında arar karar! Tosuncuk ’Bana 6 ay verin’ dedi ve...

"HİÇBİR ÇALIŞANIMA SUÇ İŞLEMESİ İÇİN TALİMAT VERMEDİM"
Mütalayaa karşı savunmasında tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Şirketi kurduğumda şahıs olarak başlamıştım. Sonrasında şirketleştik. İlk başta şahıs şirketim vardı ama illegal olarak açmışım gibi bir izlenim yaratıldı. Toplamda 1 milyon 130 milyon toplandığı iddiası vardı, ama bizim sisteme giren para 830 milyon lira. Bitcoin cihazlarını yurtdışına gönderdiğim söylendi, Ayhan Çalışkan'ın bir şirketi vardı, onun üzerinden göndermiştik. Makinaları Paraguay'da çalıştırdık. Sonra hakkımda yakalama kararı çıkınca Osman'la da bağım koptu. Makinelerin akıbetini bilmiyorum. Ben her üyeye bir gün batabileceğimizi, o zaman beklenen kârı alamayacaklarını, sadece anaparaları alabileceklerini açıklamıştım. Hiçbir çalışanıma suç işlemesi için talimat vermedim" şeklinde konuştu.

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