SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında arar karar! Tosuncuk ’Bana 6 ay verin’ dedi ve...

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davalarında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mahkeme başkanının "Bu oyun nereden aklına geldi" sorusuna Tosuncuk "Farm villa" oyunundan esinlendiğini söylerken mağdurların zararını gidermek için mahkemeden 6 ay süre talep etti. Mahkeme ise iki tutuklu sanığın adli kontrolle tahliye edilmesine ve Mehmet Aydın'a son kez süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.
Giriş Tarihi: 11.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:03