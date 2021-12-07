Son dakika | Çöplükte kız bebek cesedi bulundu! Acı gerçek otopside ortaya çıktı!

Burada göbek bağı üzerinde bulunan bebek, DNA tespit ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmalar sonrasında kız bebeğin cesedi yasal süresinin dolmasının ardından jandarma ekipleri tarafından ESOGÜ Hastane morgundan alınarak, Asri Mezarlığına getirildi. Burada jandarma ekipleri ile belediye ekipleri kimsesiz bebeği toprağa verdi.

Otopsisi yapılan bebeğin, doğumdan sonra yaşadığı tespit edildi. Göbek bağı kesilmesinin ardından başına aldığı sert darbe sonucunda kafa travmasına bağlı hayatına kaybettiği ise otopsi sonucunda belirlendi. Bebeğin ölüm tarihi ise bulunmasından 2 gün önce, yani 10 Kasım 2021 olduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kasten Öldürme ve Cinayet' suçlarından soruşturma başlatıldı.



