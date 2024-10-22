SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan SABAH'a asgari ücret açıklaması: Denge yaklaşımı olacak
Son dakika haberi: Ocak ayında 11 bin 402 TL'den 17 bin 2 TL'ye yükselen asgari ücret, 2025 Ocak zammı ile yeniden artacak. Asgari ücret tespitine ilişkin güncel veriler geldikçe 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusunun gündemdeki sıcaklığı artarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zammının tespitine ilişkin SABAH'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 22.10.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:13