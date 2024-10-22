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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan SABAH'a asgari ücret açıklaması: Denge yaklaşımı olacak

Son dakika haberi: Ocak ayında 11 bin 402 TL'den 17 bin 2 TL'ye yükselen asgari ücret, 2025 Ocak zammı ile yeniden artacak. Asgari ücret tespitine ilişkin güncel veriler geldikçe 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusunun gündemdeki sıcaklığı artarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zammının tespitine ilişkin SABAH'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.10.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:13
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan SABAH’a asgari ücret açıklaması: Denge yaklaşımı olacak

Son dakika haberleri: 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek olan 2025 asgari ücret zammı için görüşmelerin başlamasına iki ay kala Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SABAH'a konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan SABAH’a asgari ücret açıklaması: Denge yaklaşımı olacak

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammı için olası rakamları belirlemede yardımcı olan veri akışı devam ederken konuyla ilgili bütçe görüşmeleri öncesinde SABAH'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan SABAH’a asgari ücret açıklaması: Denge yaklaşımı olacak

ASGARİ ÜCRET 17.002 LİRA OLDU

Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücret yıllık olarak belirlendi ve net 17.002 TL, brüt olarak da 20.002 TL olarak açıklandı. 2024 yılı boyunca da milyonlarca çalışan bu rakamı aldı, almaya devam ediyor. Birçok ödemenin ve borçlanmanın da göstergesi bu rakamlar oldu.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan SABAH’a asgari ücret açıklaması: Denge yaklaşımı olacak

ASGARİ ÜCRET NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Asgari ücret her yıl aralık ayında bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi kesimini 5 kişi , işveren kesimini 5 kişi ve hakem olarak hükümet tarafını da 5 kişi temsil ediyor. 15 kişilik komisyon en az 4 toplantı yaparak tüm ekonomik gelişmeleri, geçim endekslerini, ve enflasyonu değerlendirerek bir rakam üzerinde anlaşılıyor. Burada işçi ve işveren temsilcileri arasında geçen görüşmelerde Hükümet hakem olarak bulunuyor. İşçi tarafını Türk-İş işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan SABAH’a asgari ücret açıklaması: Denge yaklaşımı olacak

ARA ZAM OLMADIĞI İÇİN YILLIK ENFLASYONA BAKILACAK

Geçtiğimiz yıl ara zam yapıldığı için 6 aylık enflasyona bakılmıştı. Bu yıl ara zam olmadığı için asgari ücret artışında yıllık enflasyon öne çıkacak. Ancak komisyon Aralık ayında toplandığı için yıllık enflasyon rakamını –ki 3 Ocak'ta belli olacak- bilmeden karar verecek. Yani tahminler ve beklentiler önem kazanacak.

Peki Cumhurbaşkanı Yardımcısı konuyla ilişkin ne tür açıklamalarda bulundu? İşte cevabı:

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