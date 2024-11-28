Son Dakika! Dilan ve Engin Polatların 7 vergi soruşturması daha tamamlandı: 7 ayrı davada 65 yıla kadar hapis talebi

Bu işlerle Engin ilgilenirdi. Ben ilk başlarda sürekli bu şirkette fiili olarak bulunuyordum. Müşteri çevresi genişledikten sonra gitmemeye başladım. Kime neden, ne kadar para yatırıldı, kimden neden ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz" dedi.