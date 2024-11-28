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Son Dakika! Dilan ve Engin Polatların 7 vergi soruşturması daha tamamlandı: 7 ayrı davada 65 yıla kadar hapis talebi

Kara para, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Polatlar hakkında yürütülen 7 "vergi suçu" soruşturması daha tamamlandı. Biri fenomen Tolunay Topal'a, 6'sı ise Polat ailesine ait 7 şirkette toplam 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararı tespit edilirken, Engin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede ise yine aynı suçtan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:30
Son Dakika! Dilan ve Engin Polatların 7 vergi soruşturması daha tamamlandı: 7 ayrı davada 65 yıla kadar hapis talebi

Kara para aklama suçlamasıyla yarılanmaları süren sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, 'sahte fatura kullanılması', 'muhasebe hileleri yapılması' ve 'çifte defter tutulmasına' yönelik soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vergi kanuna muhalefet" suçundan yürütülen 7 soruşturma daha tamamlandı.

Son Dakika! Dilan ve Engin Polatların 7 vergi soruşturması daha tamamlandı: 7 ayrı davada 65 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamelerde, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, muhasebeci Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararı olduğu tespit edildi.

Son Dakika! Dilan ve Engin Polatların 7 vergi soruşturması daha tamamlandı: 7 ayrı davada 65 yıla kadar hapis talebi

"VERGİ BORCUNU NEREYE ÖDÜYORUZ BİLMİYORUM"

Şüpheli Dilan Polat, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bana sorduğunuz Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin devamı niteliğinde bir şirkettir. Limited şirketten anonim şirkete nasıl dönülür bilmiyorum.

Son Dakika! Dilan ve Engin Polatların 7 vergi soruşturması daha tamamlandı: 7 ayrı davada 65 yıla kadar hapis talebi

Bu işlerle Engin ilgilenirdi. Ben ilk başlarda sürekli bu şirkette fiili olarak bulunuyordum. Müşteri çevresi genişledikten sonra gitmemeye başladım. Kime neden, ne kadar para yatırıldı, kimden neden ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz" dedi.

Son Dakika! Dilan ve Engin Polatların 7 vergi soruşturması daha tamamlandı: 7 ayrı davada 65 yıla kadar hapis talebi

"TİCARETİMİZ GERÇEK"

Şüpheli Engin Polat ise ifadesinde, "Vergi raporlarındaki diğer şirketlerimizle olan ticaret gerçektir. Vergi ve bilirkişi raporlarını kabul etmiyoruz. Ben incelemenin sağlıklı yapıldığını düşünmüyorum. Raporun hatalı düzenlendiğini düşünüyorum. Tüm talimatlar tarafımdan veriliyordu.

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