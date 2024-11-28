Son Dakika! Dilan ve Engin Polatların 7 vergi soruşturması daha tamamlandı: 7 ayrı davada 65 yıla kadar hapis talebi
Kara para, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Polatlar hakkında yürütülen 7 "vergi suçu" soruşturması daha tamamlandı. Biri fenomen Tolunay Topal'a, 6'sı ise Polat ailesine ait 7 şirkette toplam 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararı tespit edilirken, Engin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede ise yine aynı suçtan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi...
Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:30