Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur
Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur
Son dakika haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü İsa E.'nin (26) kullandığı otomobilin, bir arkadaşıyla birlikte bindiği motosiklete çarpması sonucu yaralanan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dilara Aldanoğlu (24) solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olarak 145 gündür gündür yaşam mücadelesi veriyor. Yasemin Aldanoğlu (47), kızının yaralanmasına neden olan sürücünün tutuklu yargılanmasını isteyerek "İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:51