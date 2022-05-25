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Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Son dakika haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü İsa E.'nin (26) kullandığı otomobilin, bir arkadaşıyla birlikte bindiği motosiklete çarpması sonucu yaralanan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dilara Aldanoğlu (24) solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olarak 145 gündür gündür yaşam mücadelesi veriyor. Yasemin Aldanoğlu (47), kızının yaralanmasına neden olan sürücünün tutuklu yargılanmasını isteyerek "İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:51
Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

SON DAKİKA: DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR! ANNESİ İSYAN ETTİ: İÇİMDEKİ YANGIN GEÇMEZ AMA BELKİ SOĞUR

Kaza, geçen 31 Aralık'ta, Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa E'nin kullandığı 35 BAP 500 plakalı otomobille, Sude Solak'ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı.

Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Otomobilin ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Solak tedavisinin ardından taburcu olurken, beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu'nun ise ilk müdahalenin ardından Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Son dakika: Dilara 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Annesi isyan etti: İçimdeki yangın geçmez ama belki soğur

Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu'nun 145 gündür tedavisi sürüyor. Hemşirelik eğitimi aldığı ve mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği öğrenildi.

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