Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini oraya girerken görünce demir çubukla saldırdı! Yetmedi yüzünden bıçakladı...

SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini oraya girerken görünce demir çubukla saldırdı! Yetmedi yüzünden bıçakladı...

Son dakika haberine göre; Adana'da dini nikahlı eşini bir başkası ile otele girerken gören Serkan T., elindeki demir çubukla kadına saldırdı. Demir çubukla vurduktan sonra düşen Sara B.'yi yüzünden de bıçaklayan Serkan T., polis tarafından yakalandı. Kanlar içinde yerde kalan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sara B.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, dini nikahlı eşi Serkan T., "Bir aylık çocuğum var benim. Başkasıyla otele girdi. Çekmeyin, Allah kimsenin başına vermesin." dedi.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:05
SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini oraya girerken görünce demir çubukla saldırdı! Yetmedi yüzünden bıçakladı...

Adana'da Serkan T. (41), otele başka bir erkekle otele girdiğini iddia ettiği Suriye uyruklu dini nikahlı eşi Sara B.'yi (26) otel içinde demir sopayla darbedip, bıçakla yüzünden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Serkan T., elleri kanlı halde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini oraya girerken görünce demir çubukla saldırdı! Yetmedi yüzünden bıçakladı...

ÖNCE DEMİR ÇUBUKLA VURDU SONRA YÜZÜNDEN BIÇAKLADI

Olay, saat 03.30 sırasında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Birkaç yıl önce dini nikahıyla evlendiği Suriye uyruklu eşi Sara B.'nin bir süredir eve gelmediğini öne süren Serkan T., iddiaya göre takip etmeye başladı.

SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini oraya girerken görünce demir çubukla saldırdı! Yetmedi yüzünden bıçakladı...

Bir otele giren eşinin ardından içeri giren Serkan T., yanında bir erkek olduğunu iddia ettiği Sara B.'ye saldırdı. Sara B.'yi demir sopayla vurarak darbeden Serkan T., ardından yüzünden bıçakladı.

SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini oraya girerken görünce demir çubukla saldırdı! Yetmedi yüzünden bıçakladı...

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI: HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı kadın can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini oraya girerken görünce demir çubukla saldırdı! Yetmedi yüzünden bıçakladı...

Bir süre yaralı kadının başında bekleyen Serkan T., polislerinin geldiğini görünce kaçmak istedi. Durumu fark eden polis, Serkan T.'yi kaçmaya fırsat bulmadan kıskıvrak yakaladı.

SON DAKİKA SON DAKİKA