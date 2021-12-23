SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini oraya girerken görünce demir çubukla saldırdı! Yetmedi yüzünden bıçakladı...

Adana'da Serkan T. (41), otele başka bir erkekle otele girdiğini iddia ettiği Suriye uyruklu dini nikahlı eşi Sara B.'yi (26) otel içinde demir sopayla darbedip, bıçakla yüzünden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Serkan T., elleri kanlı halde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

ÖNCE DEMİR ÇUBUKLA VURDU SONRA YÜZÜNDEN BIÇAKLADI Olay, saat 03.30 sırasında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Birkaç yıl önce dini nikahıyla evlendiği Suriye uyruklu eşi Sara B.'nin bir süredir eve gelmediğini öne süren Serkan T., iddiaya göre takip etmeye başladı.

Bir otele giren eşinin ardından içeri giren Serkan T., yanında bir erkek olduğunu iddia ettiği Sara B.'ye saldırdı. Sara B.'yi demir sopayla vurarak darbeden Serkan T., ardından yüzünden bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI: HAYATİ TEHLİKESİ VAR Yaralı kadın can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.