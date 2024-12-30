SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! "O an ölmemiş olabilir mi?"

Son dakika haberi: Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban 8 yaşındaki Narin cinayeti davası, katili ve nedeni ortaya çıkmadan sona erse de amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran 'iştiraken kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.



