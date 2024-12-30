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SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! "O an ölmemiş olabilir mi?"
SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! "O an ölmemiş olabilir mi?"
Son dakika haberi: Diyarbakır'da, vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızın cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hukukçular arasında tartışmalara neden oldu. Hukukçular, kararla ilgili SABAH'a çarpıcı açıklamalar yaptı
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 06:35