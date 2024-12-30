Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! "O an ölmemiş olabilir mi?"

SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! "O an ölmemiş olabilir mi?"

Son dakika haberi: Diyarbakır'da, vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızın cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hukukçular arasında tartışmalara neden oldu. Hukukçular, kararla ilgili SABAH'a çarpıcı açıklamalar yaptı

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 06:35
SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! O an ölmemiş olabilir mi?

Son dakika haberi: Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban 8 yaşındaki Narin cinayeti davası, katili ve nedeni ortaya çıkmadan sona erse de amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran 'iştiraken kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! O an ölmemiş olabilir mi?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise gerekçeli kararın ardından Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen karar mütalaaya aykırı çıktığı için istinaf mahkemesine itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! O an ölmemiş olabilir mi?

Hukukçular da, Güran ailesine verilen cezada hemfikir kalırken, Nevzat Bahtiyar'ın ceset bulunana kadar hiçbir şey yokmuş gibi davranıp, bildiklerini 19 gün boyunca saklaması ve ceset bulunduktan sonra suçunu itiraf etmesine rağmen verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasında ikiye bölündü.

SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! O an ölmemiş olabilir mi?

"KARAR EKSİK KALDI"

Davaya, baro adına müdahil olan Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren, "Maalesef dosyada suça dair bir ikrar söz konusu olmadı. Nevzat Bahtiyar, Narin'i öldürmemiş olsa bile onu dereye saklayan olduğu açıktı.

SON DAKİKA | Diyarbakır’daki Narin cinayetinde cevapsız kalan sorular! O an ölmemiş olabilir mi?

Narin'in hangi saatte öldüğünü de bilmiyoruz. Bu nedenle karar, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza açısından ise eksik kaldı. Nevzat'ın da 'kasten çocuğu öldürmekten' cezalandırılması gerektiği kanaatindeydik. Diyarbakır Barosu Dava Takip Komisyonu bu kararı Nevzat Bahtiyar yönünden istinaf edecektir" dedi.

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