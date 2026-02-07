Trend
SON DAKİKA! Dolandırıcılar Medina annenin peşine düştü: 1 milyar liralık miras dava emsal kararla sonuçlanmıştı...
Ankara'da yaşayan Medine Akdemir'in, babası Zeki Taşdemir'in vefatının ardından açtığı miras davası emsal bir kararla sonuçlandı. Mahkeme 1 milyar liralık mal varlığının kaçırıldığına hükmetti. Kararın kamuoyuna yansımasının ardından Akdemir, dolandırıcıların hedefi oldu.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 08:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 08:19