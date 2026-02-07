SON DAKİKA! Dolandırıcılar Medina annenin peşine düştü: 1 milyar liralık miras dava emsal kararla sonuçlanmıştı...

Akdemir, artık yabancı hiçbir numarayı açmadığını ve bu durumdan tedirgin olduğunu belirtti. Dolandırıcılara karşı açık bir uyarıda bulunan Akdemir, "Davam şu an istinaf aşamasında. Mahkeme kararı henüz kesinleşmedi. Ben bugüne kadar bu davadan tek kuruş para almadım. Buna rağmen sanki kesinleşmiş ve para alınmış gibi davranarak beni arıyorlar" dedi.