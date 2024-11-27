Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! La Nina dönemine girildi: Son 50-60 yılın...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece birden azaldı. Sıcaklıkların azalmasıyla birlikte doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde 10-15 derece azalacağını belirterek, La Nina dönemine girildiğini ve son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını ifade etti.