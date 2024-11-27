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Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! La Nina dönemine girildi: Son 50-60 yılın...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece birden azaldı. Sıcaklıkların azalmasıyla birlikte doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde 10-15 derece azalacağını belirterek, La Nina dönemine girildiğini ve son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:09
Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! La Nina dönemine girildi: Son 50-60 yılın...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yurdun doğu kesimlerinde de bazı iller beyaza büründü. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde 10-15 derece azalacağını belirten Yaşar, La Nina dönemine girildiğini ve son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını ifade etti.

Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! La Nina dönemine girildi: Son 50-60 yılın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.

Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! La Nina dönemine girildi: Son 50-60 yılın...

Beklenen soğuk hava dalgası, hafta boyunca etkili oldu. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! La Nina dönemine girildi: Son 50-60 yılın...

"TÜRKİYE'YE KAR ÇOK ERKEN GELDİ"

Bu sene sert kışın erken geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Kış bu yıl oldukça erken geldi. Özellikle İzmir'de bugün itibarıyla havalar oldukça soğuk.

Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! La Nina dönemine girildi: Son 50-60 yılın...

İzmir'in kasım ayı sıcaklığı ortalama 14 derece. Bugünlerde 7,5- 8 derecelere kadar düştü. İnanılmaz bir soğuk var. Bütün Türkiye çok soğuk.

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