Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! La Nina dönemine girildi: Son 50-60 yılın...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yurdun doğu kesimlerinde de bazı iller beyaza büründü. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde 10-15 derece azalacağını belirten Yaşar, La Nina dönemine girildiğini ve son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını ifade etti.