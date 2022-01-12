Son dakika: Eğitime kar engeli! Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından kar yağışı , yurt genelinde etkisi göstermeye başladı.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Peki bugün hangi il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi? İşte son dakika haberinin detayları.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Denizli 'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.