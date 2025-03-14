Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni detaylar: Üniversitenin kurucusu SABAH’a konuştu!

1993'E KADAR TANINMIYORDU

Özalp Tozan, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi soy ismim Tazan değil Tozan. Aynı zamanda yine yanlış olarak belirtilen Girne Amerikan Üniversitesi'nin kayıt organizatörü de değil aksine bizzat Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu direktörü ve eski ortağıyım. 1985'te Amerika'daki Southeastem Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyetlerimize başladık. Amerika'daki Southeastem Üniversitesi, YÖK tarafından tanınıyordu ancak o üniversiteye ait aynı diplomayı veren Girne Amerikan Üniversitesi tanınmıyordu" dedi. 1993'e kadar Amerika'daki Southeastem Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyet gösterdiklerini söyleyen Özalp Tozan, "GAÜ, ABD'deki üniversite ile bağını kesip bağımsız bir üniversite olunca 1993'te yılında YÖK tarafından tanındı. Böylelikle GAÜ'nün Amerika ile bir ilgisi kalmayınca ben de aynı yıl GAÜ'den ayrıldım" dedi.