Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalında yeni detaylar: Üniversitenin kurucusu SABAH'a konuştu!

Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalında yeni detaylar: Üniversitenin kurucusu SABAH'a konuştu!

Son dakika haberi: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kurucusu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunda referansı olarak belirttiği Özalp Tozan SABAH'ın sorularını yanıtladı. Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu'nun 1988 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'ne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptırdığını doğruladı. Tozan, 1985 yılında ABD'deki bir üniversiteye bağlı olarak kurdukları Girne Amerikan Üniversitesi'nin bağımsız bir üniversite olduğu 1993 yılında YÖK tarafından tanındığını, söyledi. Öte yandan Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1991 yılında tanınırlık için YÖK'e başvurduğu ancak YÖK'ün bu talebi reddettiği ortaya çıktı.

YUSUF ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 14.03.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 06:44
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni detaylar: Üniversitenin kurucusu SABAH’a konuştu!

Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu'nun usulsüz diploma soruşturmasının odağındaki Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucusu Özalp Tozan, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde YÖK'ün üniversiteyi tanımadığını doğruladı. Tozan, üniversiteye kayıtların ise sınavsız yapıldığını anlattı.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni detaylar: Üniversitenin kurucusu SABAH’a konuştu!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında yaptığı yatay geçişe ilişkin "usulsüzlük" iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken, iddiaların odağındaki üniversitenin kurucusu Özalp Tozan, SABAH'ın sorularını yanıtladı.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni detaylar: Üniversitenin kurucusu SABAH’a konuştu!

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) kurucusu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunda referansı olarak belirttiği Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi'ne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptırdığını doğruladı. Tozan, 1985'te ABD'deki bir üniversiteye bağlı olarak kurdukları Girne Amerikan Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde YÖK'ün tarafından tanımadığını, ancak bağımsız bir üniversite olduğu 1993'ten itibaren tanındığını anlattı.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni detaylar: Üniversitenin kurucusu SABAH’a konuştu!

1993'E KADAR TANINMIYORDU

Özalp Tozan, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi soy ismim Tazan değil Tozan. Aynı zamanda yine yanlış olarak belirtilen Girne Amerikan Üniversitesi'nin kayıt organizatörü de değil aksine bizzat Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu direktörü ve eski ortağıyım. 1985'te Amerika'daki Southeastem Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyetlerimize başladık. Amerika'daki Southeastem Üniversitesi, YÖK tarafından tanınıyordu ancak o üniversiteye ait aynı diplomayı veren Girne Amerikan Üniversitesi tanınmıyordu" dedi. 1993'e kadar Amerika'daki Southeastem Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyet gösterdiklerini söyleyen Özalp Tozan, "GAÜ, ABD'deki üniversite ile bağını kesip bağımsız bir üniversite olunca 1993'te yılında YÖK tarafından tanındı. Böylelikle GAÜ'nün Amerika ile bir ilgisi kalmayınca ben de aynı yıl GAÜ'den ayrıldım" dedi.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni detaylar: Üniversitenin kurucusu SABAH’a konuştu!

KAYITLAR SINAVSIZDI

Ekrem İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümüne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptığını da doğrulayan GAÜ kurucusu Özalp Tozan, "Ekrem İmamoğlu ve diğer öğrenciler ücretini yatırıp okula kaydını yaptırırdı. Bunun için bir sınav sonuç belgesi istenmedi ya da yeni bir sınava tabi tutmadık. Yalnızca o dönem bizim iç kararımız olarak öğrencilerin İngilizce durumlarını görebilmek için İngilizce seviye tespit sınavı yapardık, Ekrem İmamoğlu'na da seviye sınavı yaptık" diye konuştu.