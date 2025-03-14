Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni detaylar: Üniversitenin kurucusu SABAH’a konuştu!

Son dakika haberi: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kurucusu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunda referansı olarak belirttiği Özalp Tozan SABAH'ın sorularını yanıtladı. Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu'nun 1988 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'ne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptırdığını doğruladı. Tozan, 1985 yılında ABD'deki bir üniversiteye bağlı olarak kurdukları Girne Amerikan Üniversitesi'nin bağımsız bir üniversite olduğu 1993 yılında YÖK tarafından tanındığını, söyledi. Öte yandan Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1991 yılında tanınırlık için YÖK'e başvurduğu ancak YÖK'ün bu talebi reddettiği ortaya çıktı.