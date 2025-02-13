Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 TL'ye mi çıkacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için 3 formül

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 TL'ye mi çıkacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için 3 formül

Son dakika haberi: Geçen yıl yüzde 50 oranında artırılan emekli bayram ikramiyesi için süreç yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin yeni bir çalışma yapacaklarını duyurdu. Işıkhan'ın açıklamalarının ardından emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve nasıl hesaplanılacak soruları merak konusu oldu. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için masadaki 3 formül...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 07:09
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 TL’ye mi çıkacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için 3 formül

Son dakika haberleri: Yılın ilk emekli bayram ikramiyesi için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mart ayında yapılacak emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin artışına ilişkin bir çalışma yapacaklarını söyledi. Peki yeni emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emeklilik başvurusu yapanlar alabilecek mi? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 TL’ye mi çıkacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için 3 formül

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 FORMÜL

Milyonlarca emekli ile dul ve yetim maaşı alanların ödemeleri, ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte arttı. Yüzde 15,75 oranında enflasyon artışı yapılmış yeni maaşlar da hesaplara yatırıldı. Ardından taban maaş da enflasyon oranı kadar artırılarak farklar hak sahiplerine ödendi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yılın ilk ikramiyesi için süreç başladı. Yeni rakamın kaç lira olacağı ve nasıl hesaplanacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda bir çalışma yapacaklarını söyledi. Hesap nasıl yapılacak, ikramiye kaç lira olabilir? İşte ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 TL’ye mi çıkacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için 3 formül

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 TL’ye mi çıkacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için 3 formül

BAYRAM İKRAMİYESİ MAAŞA GÖRE Mİ ÖDENİYOR?

Belirlenen bayram ikramiyesi maaşı kaç lira olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 TL’ye mi çıkacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için 3 formül

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİYOR?

İkramiye ödemeleri dini bayramlardan önce yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce emekliler ikramiyelerini almış oluyorlar. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranında artışlar ikrâmiye 3 bin liraya çıkartılmıştı. Böylece iki bayramda toplam ödeme 6 bin lira olarak ödendi. Şu anda bu rakam geçerli. Ancak artırılması gündemde.

SON DAKİKA SON DAKİKA