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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 TL'ye mi çıkacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için 3 formül
Son dakika haberi: Geçen yıl yüzde 50 oranında artırılan emekli bayram ikramiyesi için süreç yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin yeni bir çalışma yapacaklarını duyurdu. Işıkhan'ın açıklamalarının ardından emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve nasıl hesaplanılacak soruları merak konusu oldu. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için masadaki 3 formül...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 07:09