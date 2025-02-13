SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3.472 TL’ye mi çıkacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için 3 formül

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 FORMÜL

Milyonlarca emekli ile dul ve yetim maaşı alanların ödemeleri, ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte arttı. Yüzde 15,75 oranında enflasyon artışı yapılmış yeni maaşlar da hesaplara yatırıldı. Ardından taban maaş da enflasyon oranı kadar artırılarak farklar hak sahiplerine ödendi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yılın ilk ikramiyesi için süreç başladı. Yeni rakamın kaç lira olacağı ve nasıl hesaplanacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda bir çalışma yapacaklarını söyledi. Hesap nasıl yapılacak, ikramiye kaç lira olabilir? İşte ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...