SON DAKİKA! Emekliye ek gelir fırsatı! Emekli promosyonu için bankalar kesenin ağzını açtı
Son dakika haberi: Emekli promosyonu için bankalar yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Emekliye ek gelir için özel ve kamu bankaları yarışırken daha yüksek promosyon ödemesi almak isteyen emekliler kampanyaları araştırıyor. Bazı bankalar emekli promosyon ödemelerini 24 bin liraya kadar çıkardı. En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte tek tek banka promosyonları…
Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:42