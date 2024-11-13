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SON DAKİKA! Emekliye ek gelir fırsatı! Emekli promosyonu için bankalar kesenin ağzını açtı

Son dakika haberi: Emekli promosyonu için bankalar yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Emekliye ek gelir için özel ve kamu bankaları yarışırken daha yüksek promosyon ödemesi almak isteyen emekliler kampanyaları araştırıyor. Bazı bankalar emekli promosyon ödemelerini 24 bin liraya kadar çıkardı. En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte tek tek banka promosyonları…

Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:42
SON DAKİKA! Emekliye ek gelir fırsatı! Emekli promosyonu için bankalar kesenin ağzını açtı

Emekli promosyon ödemeleri için bankalar kesenin ağzını açtı. Kamu bankaları ve özel bankalar yeni müşteriler kazanmak için rekabet etmeye devam ediyor. Emekliye ek gelir sağlamak için kurumlar peş peşe yeni kampanyalarını açıklarken emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. İşte Ziraat Bankası'ndan Garanti Bankası'na kadar en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar….

SON DAKİKA! Emekliye ek gelir fırsatı! Emekli promosyonu için bankalar kesenin ağzını açtı

ING
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

SON DAKİKA! Emekliye ek gelir fırsatı! Emekli promosyonu için bankalar kesenin ağzını açtı

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

SON DAKİKA! Emekliye ek gelir fırsatı! Emekli promosyonu için bankalar kesenin ağzını açtı

ŞEKERBANK
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

SON DAKİKA! Emekliye ek gelir fırsatı! Emekli promosyonu için bankalar kesenin ağzını açtı

HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak

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