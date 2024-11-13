SON DAKİKA! Emekliye ek gelir fırsatı! Emekli promosyonu için bankalar kesenin ağzını açtı

Emekli promosyon ödemeleri için bankalar kesenin ağzını açtı. Kamu bankaları ve özel bankalar yeni müşteriler kazanmak için rekabet etmeye devam ediyor. Emekliye ek gelir sağlamak için kurumlar peş peşe yeni kampanyalarını açıklarken emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. İşte Ziraat Bankası'ndan Garanti Bankası'na kadar en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar….