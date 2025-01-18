SON DAKİKA: Emekliye ödeme takvimi! Kim ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve emekli promosyon...

TABAN MAAŞ DEĞİŞTİ

Ocak enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında 6 aylık enflasyon kadar artış yapıldı. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalar ile Emekli Sandığı emeklileri de yüzde 11.54 oranında artış aldılar. Bu artışların yapıldığı aylıklar emeklilere 17 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlandı. Ancak alınan bir karar ile en düşük emekli maaşı da 12.500 TL'den 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artırılarak 14.469 TL'ye çıkartıldı. Böylece yapılacak enflasyon satışı sonrasında aylığı bu rakamın altında kalan herkese seyyanen ödeme yapılacak.