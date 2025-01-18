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SON DAKİKA: Emekliye ödeme takvimi! Kim ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve emekli promosyon...
Son dakika haberi: Memur emeklisi yeni maaşını ay başında aldı. SSK emeklisinin zamlı emekli maaşı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Bağ-Kur emeklisinin ödemeleri için ise birkaç gün daha var. En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da farklar yatacak. Maaşlardaki artışla beraber bankalar emekli promosyon kampanyalarında güncellemeye giderken bayram ikramiyesi miktarları da güncellenecek. Peki zamlı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte tablo tablo yeni tarihler...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 15:01