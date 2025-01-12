Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu

Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar dikkat! En düşük emekli maaşı düzenlemesinde kök maaş hesabı nasıl yapılacak? sorusu yanıt buldu. İşte ödeme tarihleriyle birlikte emekliye taban maaş rehberi...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 10:32
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu

Son dakika haberleri: En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e sunuldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi hesaplamaların nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilen emekli maaşı hesaplamaları ve maaşların hesaplara yatacağı tarihler...

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu

EMEKLİYE TABAN MAAŞ REHBERİ

16 milyon emekli ve 4 milyondan fazla kamu çalışanının 2025 Ocak ayı enflasyon artışları belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 olan 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 11.54 oldu. Aynı zamanda 12.500 TL olan taban maaş da yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye çıkartıldı.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu

Taban maaş artışıyla ilgili yasa teklifi de TBMM'ye sunuldu. Bir değişiklik olmaz ise taban maaş Temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak. Peki taban maaş nedir? Kök maaş nedir? Nasıl hesaplanır? İşte tüm soruların cevapları…

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu

KÖK MAAŞ NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Kök maaş emeklinin gerçek aylığını belirtiyor. Yani sizin ödediğiniz primlerle hesaplanan aylığınız aslında sizin net maaşınızı daha başka ifadeyle kök maaşınızı belirliyor. Bu maaşa yüzde 4 oranında her ay ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu

TABAN MAAŞ NASIL UYGULANIYOR?

2019 yılında başlayan uygulama en düşük emekli maaşı belirleme olarak gerçekleşiyor. Hükümet en düşük emekli maaşı olarak bir rakam belirliyor.

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