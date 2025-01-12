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SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu
Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar dikkat! En düşük emekli maaşı düzenlemesinde kök maaş hesabı nasıl yapılacak? sorusu yanıt buldu. İşte ödeme tarihleriyle birlikte emekliye taban maaş rehberi...
Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 10:32