SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı için hesaplama rehberi belli oldu

EMEKLİYE TABAN MAAŞ REHBERİ

16 milyon emekli ve 4 milyondan fazla kamu çalışanının 2025 Ocak ayı enflasyon artışları belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 olan 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 11.54 oldu. Aynı zamanda 12.500 TL olan taban maaş da yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye çıkartıldı.