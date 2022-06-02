Son dakika: Eski eşinin yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAME



Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.