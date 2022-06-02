Son dakika: Eski eşinin yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
Son dakika haberi: Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sol elinde ve boyun kısmında sargıyla katılan Elvan Sözkesen, "Mangal yanıyormuş gibi beni canice izledi. Bizim apartmanın her katında yangın tüpü var. Söndürmek isteseydi, onlarla söndürürdü" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:33
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:37