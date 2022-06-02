Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Eski eşinin yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

Son dakika: Eski eşinin yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

Son dakika haberi: Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sol elinde ve boyun kısmında sargıyla katılan Elvan Sözkesen, "Mangal yanıyormuş gibi beni canice izledi. Bizim apartmanın her katında yangın tüpü var. Söndürmek isteseydi, onlarla söndürürdü" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:37
Son dakika: Eski eşinin yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

SON DAKİKA: ESKİ EŞİNİN YAKTIĞI ELVAN: MANGAL YANIYORMUŞ GİBİ CANİCE İZLEDİ

Olay, 12 Ocak'ta ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi, Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti.

Son dakika: Eski eşinin yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Elvan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

Son dakika: Eski eşinin yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Elvan Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Son dakika: Eski eşinin yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAME

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika: Eski eşinin yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından Emiroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA