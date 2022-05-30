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Son dakika: Eski kız arkadaşını öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm
Son dakika: Eski kız arkadaşını öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm
Son dakika haberi: İstanbul'da eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın bıraktığı intihar notu ortaya çıktı: Kendi kurallarımla yaşar, kendi kurallarımla ölürüm... İşte ayrıntılar..
Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:04
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 09:43