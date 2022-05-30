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Son dakika: Eski kız arkadaşını öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

Son dakika haberi: İstanbul'da eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın bıraktığı intihar notu ortaya çıktı: Kendi kurallarımla yaşar, kendi kurallarımla ölürüm... İşte ayrıntılar..

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 09:43
Son dakika: Eski kız arkadaşını öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

SON DAKİKA: ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ! İNTİHAR NOTU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ: KENDİ KURALLARIMLA ÖLÜRÜM

Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede Yavuz Selim Bektaş (34), Beril Varol ve Ömer Akın (29) dün sabah ölü bulundu.

Son dakika: Eski kız arkadaşını öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın, eski kız arkadaşı Beril Varol ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürüp yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son dakika: Eski kız arkadaşını öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

Son dakika: Eski kız arkadaşını öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

Varol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı.

Son dakika: Eski kız arkadaşını öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

Cenazeye Beril Varol'un ailesi, akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Cüneyt Varol, taziyeleri kabul etti.

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