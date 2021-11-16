Son dakika: Esra Erol’da Kübra’nın yaşadığı dram Türkiye’yi ağlattı! İlk kez konuştu...

SON DAKİKA: ESRA EROL'DA KÜBRA'NIN YAŞADIĞI DRAM TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI! İLK KEZ KONUŞTU... 8 aylık hamile olan Kübra 2 yılık eşi Sezer Sarıkaya'nın ihanetine uğramıştı. Eşi Sezer'in eski sevgilisi Elif Çamur ile kaçıp düğün yaptığını, kendisinden de 5 aydır haber alamadığını söyledi.

Çocukları ile ilgilenmediğini de anlatan Kübra canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Kayınpederinin kendisini evden kovduğunu, eşinin dini nikah kıyarak düğün yaptığı Elif'i ise kabul ettiklerini söyledi. Hamilelik sürecinde tek başına kalan ve yalnız olan Kübra Sarıkaya, kız kardeşim Sezer'in bir kadınla görüntülü ve çok samimi konuştuklarına şahit olduğunu söyledi.

Daha sonra öğrendim ki konuştuğu kişi eski sevgilisi Elif Çamur'du. Elif'in ailesi ise Sezer'in benimle evli olduğunu benden 2 çocuğu olduğunu bilmiyorlar. Elif ise biliyordu benimle evli olduğunu. Elif'i öğrenince onu aradım konuştum "benim eşinle aramda bir şey yok.

Evli biriyle birlikte olmam" diyerek beni aralarında bir şey olmadığına ikna etti. Daha sonra Elif'in evlendiğini öğrendim ama eşimle olduğunu asla bilmiyordum.