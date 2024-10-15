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SON DAKİKA... Esra Erol’u “Senin canını alacağım” diyerek tehdit etmişti: Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi Hasan Demir yakalandı!

SON DAKİKA... Atv ekranlarının sevilen Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendisini sözde mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, kurduğu 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' ile yüzlerce kişiyi kandırdı. 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki Mevlüde Olgun'un sözde hoca Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte tutuklandı. Bugün ise sözde mehdinin müritlerinden Hasan Demir "Senin canını alacağım" diyerek tehditler yağdırdı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı müritle ilgili yeni bir gelişme yaşandı…

Giriş Tarihi: 15.10.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:45
SON DAKİKA... Esra Erol’u Senin canını alacağım diyerek tehdit etmişti: Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi Hasan Demir yakalandı!

Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını anlattı. Fatma Hanım, kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk'un bir termal otelde bir harem kurduğunu belirtirken Çanakkale'deki otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortaya atıldı.

SON DAKİKA... Esra Erol’u Senin canını alacağım diyerek tehdit etmişti: Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi Hasan Demir yakalandı!

Canlı yayına bağlanan Mevlüde ise kayıp olmadığını söyleyerek 'Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" sözleriyle Mustafa Çabuk'un müridi olduğunu anlattı.

SON DAKİKA... Esra Erol’u Senin canını alacağım diyerek tehdit etmişti: Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi Hasan Demir yakalandı!

Sahte mehdi Mustafa Çabuk hakkında pek çok ihbar gelirken, Çabuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı.

Çanakkale Bayramiç'teki Külcüler köyünde 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk ile birlikte kendilerini depremzede olarak gösterdikleri, termal evleri 2 yıllığına kiraladığı bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA... Esra Erol’u Senin canını alacağım diyerek tehdit etmişti: Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi Hasan Demir yakalandı!

SAHTE MEHDİ TUTUKLANDI

Esra Erol'da programı sonrası harekete geçen güvenlik güçleri, sahte mehdi Mustafa Çabuk'a 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'ndan şafak operasyonu yaptı. Çabuk, sabaha karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alınıp tutuklandı.

SON DAKİKA... Esra Erol’u Senin canını alacağım diyerek tehdit etmişti: Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi Hasan Demir yakalandı!

SAHTE MEHDİNİN MÜRİDİNDEN KAN DONDURAN TEHDİT: SENİN CANINI ALACAĞIM

Sahne mehdi ve müritlerinin tutuklanmasının ardından ise aylar önce konuyu işlemeye başlayan Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı. Mustafa Çabuk'un Hasan Demir isimli müridi ses kaydı gönderdi.

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