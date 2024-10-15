SON DAKİKA... Esra Erol’u “Senin canını alacağım” diyerek tehdit etmişti: Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi Hasan Demir yakalandı!

SON DAKİKA... Atv ekranlarının sevilen Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendisini sözde mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, kurduğu 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' ile yüzlerce kişiyi kandırdı. 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki Mevlüde Olgun'un sözde hoca Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte tutuklandı. Bugün ise sözde mehdinin müritlerinden Hasan Demir "Senin canını alacağım" diyerek tehditler yağdırdı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı müritle ilgili yeni bir gelişme yaşandı…