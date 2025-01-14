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SON DAKİKA | Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı: Çıkmaya çalıştıkça battı

Son dakika haberi: İnternette ünlü şahıslar ve devlet büyüklerinin fotoğraflarını kullandıkları sahte yatırım reklamıyla vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcıların bu seferki hedefi Gaziantepli D.Ö. isimli kadın oldu. Evli ve 2 çocuk annesi kadın, yaklaşık 6 milyon lira dolandırıldı

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 14.01.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 07:02
SON DAKİKA | Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı: Çıkmaya çalıştıkça battı

Son dakika haberi: Gaziantepli D.Ö. geçen yıl sosyal medyada ünlülerin resimlerinin de olduğu yatırım reklamının yer aldığı internet sitesini ziyaret etti. Kısa bir süre sonra Ankara'dan aradığını ve adının Yusuf Kandemir olduğunu söyleyen kişinin, "Şirketten kâr payı alacaksınız.

SON DAKİKA | Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı: Çıkmaya çalıştıkça battı

Burası büyük bir şirket, ünlü sanatçılar da burada" deyince D.Ö. (54), adrese üye olup 1000 TL yatırarak sisteme dahil oldu. Sonrasında uzman olduğunu söyleyen kişi, D.Ö.'ye bir site üzerinden hesap açtırdı. D.Ö.'ye buraya yatırdığı paraları dolara çevirip kendi sistemlerine dahil ettiklerini söylediler.

SON DAKİKA | Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı: Çıkmaya çalıştıkça battı

BAHANELER ART ARDA GELDİ

Önce birikim yaptığı döviz ve altınları yatırdığını belirten D.Ö. "Bir süre sonra sistemden çıkmak istedim. Ancak '100 bin doların altında çıkışa müsaade etmiyoruz' dediler. 'Paranı yüz bin dolara tamamlaman halinde devletin verdiği teşvikleri de alabilirsin' yanıtı aldım.

SON DAKİKA | Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı: Çıkmaya çalıştıkça battı

Bunun üzerine babamdan kalan arsa ve arabayı da satarak 100 bin dolara tamamladım. Ancak vergi bahanesi çıkardılar. 'Para Avrupa'da olduğu için Avrupa Merkez Bankası vergi çıkarıyor. 40 bin dolarlık vergiyi ödemen halinde paranı alabilirsin' dediler.

SON DAKİKA | Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı: Çıkmaya çalıştıkça battı

Bunun üzerine kredi çekerek yatırdım. Hesabıma girdiğimde 285 bin dolar olan paramdan 120 bin doların çekildiğini gördüm" dedi.

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