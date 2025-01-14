SON DAKİKA | Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı: Çıkmaya çalıştıkça battı

Burası büyük bir şirket, ünlü sanatçılar da burada" deyince D.Ö. (54), adrese üye olup 1000 TL yatırarak sisteme dahil oldu. Sonrasında uzman olduğunu söyleyen kişi, D.Ö.'ye bir site üzerinden hesap açtırdı. D.Ö.'ye buraya yatırdığı paraları dolara çevirip kendi sistemlerine dahil ettiklerini söylediler.