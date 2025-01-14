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SON DAKİKA | Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı: Çıkmaya çalıştıkça battı
SON DAKİKA | Ev hanımı sahte reklamla 6 milyon lira dolandırıldı: Çıkmaya çalıştıkça battı
Son dakika haberi: İnternette ünlü şahıslar ve devlet büyüklerinin fotoğraflarını kullandıkları sahte yatırım reklamıyla vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcıların bu seferki hedefi Gaziantepli D.Ö. isimli kadın oldu. Evli ve 2 çocuk annesi kadın, yaklaşık 6 milyon lira dolandırıldı
Giriş Tarihi: 14.01.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 07:02