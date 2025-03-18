Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Faizsiz kredi için 2025 dönemi devam ediyor! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

SON DAKİKA: Faizsiz kredi için 2025 dönemi devam ediyor! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi kampanyaları hız kesmiyor. Bankalar tarafından yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Vatandaşların kampanyalara artan talebi bankaların 0 faizli kredi kampanyalarını ve rakamları sürekli güncellemesine neden oluyor. Buna istinaden bankalar sıfır faizli kredi için yeni tavan rakamı duyurdu. Faizsiz kredi için yeni tavan rakam 55 bin olarak belirlendi. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:34
SON DAKİKA: Faizsiz kredi için 2025 dönemi devam ediyor! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberleri...Vatandaşlar tarafından yoğun talep gösterilen faizsiz kredi kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılında da devam eden sıfır faizli kredi kampanyaları faizsiz kredi çekmek isteyenler için bir avantaj oluşturuyor. Bankalar ise yeni müşteri çekebilmek için 0 faizli kredi kampanyaları düzenliyor. Artan rekabet sıfır faizli kredi kampanyalarını daha cazip hale getiriyor. yeni tavan rakamın 55 bin lira olarak belirlendiği faizsiz kredi kampanyaları detaylar da belli oldu. İşte sıfır faizli kredi veren bankalar ve merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: Faizsiz kredi için 2025 dönemi devam ediyor! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK!

Faizsiz kredi kampanyaları yalnızca maliyet avantajı ile değil erişim kolaylığı ile de ön plana çıkıyor. Vatandaşların sıfır faizli kredi çekmek için banka şubelerine gitmesine gerek kalmıyor. Vatandaşlar dijital bankacılık uygulamaları üzerinden banka müşterisi olabiliyor ve faizsiz kredi için başvurabiliyor. Onaylanan krediler vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.

SON DAKİKA: Faizsiz kredi için 2025 dönemi devam ediyor! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Sıfır faizli kredi için bankalar bazı koşullar öne sürebiliyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Yani faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için o bankanın yeni müşterisi olunması gerekiyor. Diğer bir koşul ise findeks notu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bazı bankalar 0 faizli kredi kampanyasından yararlandırmak için findeks notunun yüksek olmasını talep edebiliyor.

SON DAKİKA: Faizsiz kredi için 2025 dönemi devam ediyor! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR:

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

SON DAKİKA: Faizsiz kredi için 2025 dönemi devam ediyor! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 25.000 TL finansman imkanı sunuluyor.