Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: Faizsiz kredi için 2025 dönemi devam ediyor! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar
Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi kampanyaları hız kesmiyor. Bankalar tarafından yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Vatandaşların kampanyalara artan talebi bankaların 0 faizli kredi kampanyalarını ve rakamları sürekli güncellemesine neden oluyor. Buna istinaden bankalar sıfır faizli kredi için yeni tavan rakamı duyurdu. Faizsiz kredi için yeni tavan rakam 55 bin olarak belirlendi. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:34