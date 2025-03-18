SON DAKİKA: Faizsiz kredi için 2025 dönemi devam ediyor! Yeni rakam 55 bin lira! İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberleri...Vatandaşlar tarafından yoğun talep gösterilen faizsiz kredi kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılında da devam eden sıfır faizli kredi kampanyaları faizsiz kredi çekmek isteyenler için bir avantaj oluşturuyor. Bankalar ise yeni müşteri çekebilmek için 0 faizli kredi kampanyaları düzenliyor. Artan rekabet sıfır faizli kredi kampanyalarını daha cazip hale getiriyor. yeni tavan rakamın 55 bin lira olarak belirlendiği faizsiz kredi kampanyaları detaylar da belli oldu. İşte sıfır faizli kredi veren bankalar ve merak edilen detaylar...