Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hastaneye kaldırıldı! Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi?

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren bu gelişmenin ardından Ürek'in sağlık durumu ve hastaneye kaldırılma nedeni merak konusu oldu. Peki, Fatih Ürek kimdir, kalp krizi mi geçirdi, son durumu nasıl? İşte, konu hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:51
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Ürek'ten üzücü bir haber geldi. Aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan haberin ardından "Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi?" soruları gündeme geldi. Peki, Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL, KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumu merak edilen ünlü ismin yoğun bakıma alındığı belirtildi.

KRİTİK 6 SAAT!

59 yaşındaki ünlü şarkıcının yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Ürek'in kritik 6 saate girdiği belirtildi.

FATİH ÜREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.
Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada da jürilik yapmıştır.