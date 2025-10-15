Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hastaneye kaldırıldı! Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi?

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada da jürilik yapmıştır.