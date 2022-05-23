Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

Son dakika haberi: Denizli'de takip ettiği D.A.'ya (23) girdiği apartmanda cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Hasan Ali Seçkin'e (28) yerel mahkemenin 1,5 yıl iyi hal indirimi uygulayarak verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme, indirimi kaldırıp, cezanın sosyal ve uyarma amacı dikkate alınarak sanığı 12 yıl hapisle cezalandırdı. Kararı Yargıtay da onadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:38
Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

SON DAKİKA: GENÇ KADIN APARTMANDA KABUSU YAŞADI: AĞZINI KAPATTI, ATLETİNİ YIRTTI

Olay, 28 Temmuz 2020 tarihinde Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. İşten çıkan D.A. evine gitmek için Bayramyeri'nden minibüse bindi. D.A.'nın arkasından Hasan Ali Seçkin de aynı araca bindi. Seçkin, A.D. ile aynı yerde inip, evinin bulunduğu apartmana kadar takip etti.

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

Hasan Ali Seçkin, peşinden girdiği A.D.'ye önce sözlü tacizde bulundu. Seçkin, ardından da A.D.'yi bıçakla tehdit ederek eliyle fiziki tacizde bulundu. Gürültü üzerine D.A.'nın ailesi kapıyı açınca Seçkin, kaçtı. Ailenin ihbarı üzerine Seçkin, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. D.A.'nun kolundaki dövmesinden teşhis ettiği Seçkin tutuklandı.

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı


Hasan Ali Seçkin hakkında 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Suçlamaları reddeden Seçkin, 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın mahkemedeki tutum ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7,5 yıla indirdi.

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

'BANA KOMPLO KURDUKLARINI DÜŞÜNEREK ORADAN UZAKLAŞTIM'

D.A.'nın avukatı Melike İlkgül Yurttürk yerel mahkemenin verdiği cezayı az, sanık avukatları ise çok bularak istinafa taşıdı. Dava Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nde yeniden görüldü. Tekrar ifadesi alınan Seçkin, "D.A.'yı daha önceden tanımam, minibüste bakıştık. Bakışlarından etkilendim.

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

Kendisine arkadaşlık teklif etmek için peşinden minibüsten indim. Ben kendisine yetişemeden apartmana girdi. Asansöre onunla birlikte bindim. Kendisinden hoşlandığımı söyledim. Telefon numarasını istedim, veremeyeceğini, çalıştığı mağazada görüşebileceğimizi söyledi.

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