Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı
Son dakika haberi: Denizli'de takip ettiği D.A.'ya (23) girdiği apartmanda cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Hasan Ali Seçkin'e (28) yerel mahkemenin 1,5 yıl iyi hal indirimi uygulayarak verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme, indirimi kaldırıp, cezanın sosyal ve uyarma amacı dikkate alınarak sanığı 12 yıl hapisle cezalandırdı. Kararı Yargıtay da onadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:34
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:38