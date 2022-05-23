Son dakika: Genç kadın apartmanda kabusu yaşadı: Ağzını kapattı, atletini yırttı

SON DAKİKA: GENÇ KADIN APARTMANDA KABUSU YAŞADI: AĞZINI KAPATTI, ATLETİNİ YIRTTI

Olay, 28 Temmuz 2020 tarihinde Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. İşten çıkan D.A. evine gitmek için Bayramyeri'nden minibüse bindi. D.A.'nın arkasından Hasan Ali Seçkin de aynı araca bindi. Seçkin, A.D. ile aynı yerde inip, evinin bulunduğu apartmana kadar takip etti.