Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti
Son dakika haberi: Adana'da Evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduğu, evlenme teklifini kabul etmeyince de şahıs tarafından günlerce alıkonulup işkence gördüğünü, tacize uğradığını öne süren Fide Uyarlar, "Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin" Bütün hayvan severlere sesleniyorum, bu üç köpek benim evladım. Bu üç köpeğimi öldürmekle ve kesmekle tehdit etti. Hayvanlar en zayıf noktam"dedi. Genç kadının sokak hayvanlarını beklediği görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:34
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:38