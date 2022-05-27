Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Son dakika haberi: Adana'da Evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduğu, evlenme teklifini kabul etmeyince de şahıs tarafından günlerce alıkonulup işkence gördüğünü, tacize uğradığını öne süren Fide Uyarlar, "Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin" Bütün hayvan severlere sesleniyorum, bu üç köpek benim evladım. Bu üç köpeğimi öldürmekle ve kesmekle tehdit etti. Hayvanlar en zayıf noktam"dedi. Genç kadının sokak hayvanlarını beklediği görüntüler ortaya çıktı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:38
Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

SON DAKİKA: GENÇ KADIN KABUSU YAŞAMIŞTI: KÖPEKLERİMİ DE KESMEKLE TEHDİT ETTİ

İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana'ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken iddiaya göre Gökhan K. (45) ile tanışıp arkadaş oldu.

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Uyarlar'ın komşusu Gökhan K. arkadaşlığı ilerletip bir ay sonrada evlenme teklifinde bulundu. Ancak genç kadın bu teklifi kabul etmeyince sürekli rahatsız edip evine girip onu alıkoyup, darp edip işkence yaptı.

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Genç kadın asansörde bile tacizine, işkencesine maruz kaldı.

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Zanlı Gökhan K. Uyar'ların yan tarafındaki dairenin sahibi ile görüşüp onun yerine taşınmak için mücadele etti.

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Son dakika: Genç kadın kabusu yaşamıştı: Köpeklerimi de kesmekle tehdit etti

Son olarak da zanlı; Uyarlar'ın evine balkondan girmiş ve kadını yine alıkoymuş, genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan" tutuklanmıştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA