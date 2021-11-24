Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi | Antalya’da hemşire Safiye Nur Gürbüz 2. kattan atılmıştı! Mahkemede şok iddia: Nargile demiri ile...

Son dakika haberi | Antalya’da hemşire Safiye Nur Gürbüz 2. kattan atılmıştı! Mahkemede şok iddia: Nargile demiri ile...

Sondakika: Antalya'da 22 Mayıs tarihinde hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü 2'ikinci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olan sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak "Öldürmeye teşebbüsten" ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

ERDOĞAN ÖZTÜRK Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 11:36
Son dakika haberi | Antalya’da hemşire Safiye Nur Gürbüz 2. kattan atılmıştı! Mahkemedeki ’Nargile demiri’ iddiası şaşırttı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 Mayıs'ta sevgilisi hemşire Safiye Nur Gürbüz'e şiddette bulunduktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla Aytaç Süleyman Daşbudak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Son dakika haberi | Antalya’da hemşire Safiye Nur Gürbüz 2. kattan atılmıştı! Mahkemedeki ’Nargile demiri’ iddiası şaşırttı!

Tutuklu sanık Daşbudak, SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken salonda avukatları yerini aldı. Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise müşteki sanık olarak salondu avukatları ile birlikte hazır bulundu.

Son dakika haberi | Antalya’da hemşire Safiye Nur Gürbüz 2. kattan atılmıştı! Mahkemedeki ’Nargile demiri’ iddiası şaşırttı!

185 GÜNDÜR TUKUKLUYUM

Tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbudak, kendine yöneltilen suçlamaları reddederek hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün kendisine tuzak kurduğunu söyledi.

Son dakika haberi | Antalya’da hemşire Safiye Nur Gürbüz 2. kattan atılmıştı! Mahkemedeki ’Nargile demiri’ iddiası şaşırttı!

Olay günü Safiye'yi kesinlikle pencereden atmadığını da belirten Daşbudak, "Safiye nargile demiri ile beni başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum. Tahliyeme talep ediyorum " dedi.

Son dakika haberi | Antalya’da hemşire Safiye Nur Gürbüz 2. kattan atılmıştı! Mahkemedeki ’Nargile demiri’ iddiası şaşırttı!

'ŞİKAYETCİ VE DAVACIYIM'

Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise kedisin bu hale getiren Aytaç Süleyman Daşbudak'tan şikayetini ve davacı olduğunu yeniledi.

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