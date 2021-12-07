Son dakika haberi: Diyarbakır’da eşi ve kızını yaralayıp oğlunu katletmişti! İşte o cani! Flaş gelişme…

Olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna ettiği Mahmut Bozkurt, bir süre direndikten sonra bıçağı bırakıp teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.