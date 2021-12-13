Son dakika haberi: İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!

Son dakika haberi: Alışveriş merkezine girişte çantasını X-Ray cihazına bırakmadı. Kendisini uyaran güvenliğe elindeki kutuyla saldırıp, hakaretler yağdırdı. Uyarılara rağmen içeri girmeye yeltenen kadın yetmezmiş gibi bir de maskesini açıp güvenliğe tükürdü. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş merkezini birbirine katan kadın, "Geçmek için kutuyla görevliyi itekledim. Konuşurken ağzımdan tükürük çıkmış olabilir. Asıl ben, bana alışılmadık şekilde davrandığı için şikayetçiyim" diyerek özrü kabahatinden büyük bir savunmaya imza attı. Ancak güvenliğin pandemi döneminde böylesine yaşadığı olaya ilişkin savcılık hem 'yaralama' hem de 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin detayları
Son dakika haberleri: Olay İstanbul Üsküdar'da ünlü bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. Ağustos ayında alışveriş merkezine giden Ufuk E. adlı kadın, güvenlik noktasından geçti.
Elindeki kutuyu da X-Ray cihazına koydu ancak çantasını bırakmadı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Ayşe A. kadını uyararak çantasını cihazdan geçirmesi gerektiğini söyledi.
Uyarılara kulak asmayan Ufuk E., ısrarlara rağmen güvenlik görevlisini önce elindeki kutuyla itekledi, sonra içeri girmeye çalıştı.
Görevlinin kendisini engellemeye çalıştığı sırada ise kutuyla kadına saldırdı, yetmezmiş gibi maskesini de açıp tükürdü ve hakaretler yağdırdı.
Alışveriş merkezindeki diğer müşterilerin şaşkın bakışların arasında yaşanan olayın üzerine birçok görevli geldi. Olay tutanak altına alınıp derhal polis ekiplerine haber verildi.