Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi: İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!

Son dakika haberi: Alışveriş merkezine girişte çantasını X-Ray cihazına bırakmadı. Kendisini uyaran güvenliğe elindeki kutuyla saldırıp, hakaretler yağdırdı. Uyarılara rağmen içeri girmeye yeltenen kadın yetmezmiş gibi bir de maskesini açıp güvenliğe tükürdü. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş merkezini birbirine katan kadın, "Geçmek için kutuyla görevliyi itekledim. Konuşurken ağzımdan tükürük çıkmış olabilir. Asıl ben, bana alışılmadık şekilde davrandığı için şikayetçiyim" diyerek özrü kabahatinden büyük bir savunmaya imza attı. Ancak güvenliğin pandemi döneminde böylesine yaşadığı olaya ilişkin savcılık hem 'yaralama' hem de 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin detayları

ARZU KAYA Trend Yaşam Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:40 PAYLAŞ