SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 ilde kar yağışı, 10 ilde ise karla karışık yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji'den kar yağacak illere 'Turuncu' kodla uyarı yapılırken, karla karışık yağmur beklenen illere 'Sarı' kodla uyarı verildi. Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta beklenen karla karışık yağmur için "sarı kod" uyarısı yapıldı. Yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.

DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.