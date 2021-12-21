Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için kar uyarısı yaptı. Buna göre 6 il için 'Turuncu', 10 il için ise 'Sarı' kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı ve ülke genelinde hava durumu...

Giriş Tarihi: 21.12.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 08:39
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 ilde kar yağışı, 10 ilde ise karla karışık yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji'den kar yağacak illere 'Turuncu' kodla uyarı yapılırken, karla karışık yağmur beklenen illere 'Sarı' kodla uyarı verildi. Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta beklenen karla karışık yağmur için "sarı kod" uyarısı yapıldı.

Yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR

Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...

RÜZGARIN ŞİDDETİ 70 KM'YE ULAŞABİLİR

Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA