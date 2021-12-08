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Son dakika haberi | Meteoroloji'den 5 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelere kar yağacak?

Türkiye'ye kar yağışı bugünden itibaren yeniden geliyor. Meteoroloji yurdun 5 bölgesi için son dakika kar yağışı uyarısı yaptı. Ülke genelinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteroloji, "Soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 08:58
Son dakika haberi | Meteoroloji’den 5 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelere kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu-yağışlı ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den 5 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelere kar yağacak?

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den 5 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelere kar yağacak?

Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den 5 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelere kar yağacak?

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den 5 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelere kar yağacak?

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU:

KAR HANGİ İLLERE YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

BURSA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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