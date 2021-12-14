Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den İstanbul'a 'Sarı' uyarı! Tarih ve saat vererek duyuruldu: Kar geliyor...

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den İstanbul'a 'Sarı' uyarı! Tarih ve saat vererek duyuruldu: Kar geliyor...

Son dakika haberine göre; Meteoroloji, İstanbul ve çevre iller için 'Sarı' kodlu uyarı yayınladı. Tarih ve saat bilgisinin de paylaşıldığı uyarıda karla karışık yapışın Megakent İstanbul'a giriş yapacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor." denildi.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 16:38
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul’a ’Sarı’ uyarı! Tarih ve saat vererek duyuruldu: Kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Marmara bölgesi için 'Sarı' uyarı yayınladı. Yapılan son dakika açıklamasında tarih ve saat vererek 'Kar geliyor' denildi. İşte Meteoroloji'nin uyarısı ve son dakika haberinin ayrıntıları

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul’a ’Sarı’ uyarı! Tarih ve saat vererek duyuruldu: Kar geliyor...

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji, İstanbul için "sarı" koduyla kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul’a ’Sarı’ uyarı! Tarih ve saat vererek duyuruldu: Kar geliyor...

Açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul’a ’Sarı’ uyarı! Tarih ve saat vererek duyuruldu: Kar geliyor...

Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul’a ’Sarı’ uyarı! Tarih ve saat vererek duyuruldu: Kar geliyor...

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteoroloji daha sonra ise İstanbul için uyarısını "sarı" kodlu yaptı.

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