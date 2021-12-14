SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul’a ’Sarı’ uyarı! Tarih ve saat vererek duyuruldu: Kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Marmara bölgesi için 'Sarı' uyarı yayınladı. Yapılan son dakika açıklamasında tarih ve saat vererek 'Kar geliyor' denildi. İşte Meteoroloji'nin uyarısı ve son dakika haberinin ayrıntıları

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR GELİYOR Meteoroloji, İstanbul için "sarı" koduyla kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı.

Açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.