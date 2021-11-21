SON DAKİKA | Büyükşen cinayeti ile benzer olay! Müge Anlı’da gündem olan altın vahşetinde flaş gelişme!

Son dakika haberleri: Kayseri'de 7 yıl önce korkunç bir cinayet işlendi. 40 yaşındaki Cemal Uzun pompalı tüfekle katledildi. Ağabeyi Nuri Uzun ise Müge Anlı'dan yardım istedi. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nuri Uzun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte Büyükşen cinayeti ile benzer noktaları olan olayın son dakika detayları...
Son dakika haberi: Korkunç olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı.
Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı. Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun çıkan arbedede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.
YAKLAŞIK BİNE YAKIN KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açtı. Ekipler, Kayseri genelinde bine yakın kişiyle yüz yüze görüştü.
Aile üyeleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, öldürülen Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun'u gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şüphelilerden Nuri Uzun, tutuklandı. Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun ile yengesi Nejla Uzun ise serbest bırakıldı.
KARDEŞİNİN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTEMİŞ
Bu arada, cinayetin şüphelilerinden Nuri Uzun'un bazı televizyon programlarına çıkarak ağabeyi Cemal Uzun'u öldüren kişilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Nuri Uzun hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.