Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Büyükşen cinayeti ile benzer olay! Müge Anlı’da gündem olan altın vahşetinde flaş gelişme!

SON DAKİKA | Büyükşen cinayeti ile benzer olay! Müge Anlı’da gündem olan altın vahşetinde flaş gelişme!

Son dakika haberleri: Kayseri'de 7 yıl önce korkunç bir cinayet işlendi. 40 yaşındaki Cemal Uzun pompalı tüfekle katledildi. Ağabeyi Nuri Uzun ise Müge Anlı'dan yardım istedi. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nuri Uzun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte Büyükşen cinayeti ile benzer noktaları olan olayın son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 16:20 PAYLAŞ