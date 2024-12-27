Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika Haberi: Narin Güran'ı taşıyan Nevzat Bahtiyar konuştu: Cesedi Salim verdi parça parça...

Son Dakika Haberi: Narin Güran'ı taşıyan Nevzat Bahtiyar konuştu: Cesedi Salim verdi parça parça...

Son dakika haberi: Narin Güran davasında amca Salim'in ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Bahtiyar, "Öldürmedim. Cesedi Salim verdi. Parça parça kaybet dedi bana. Cezam neyse onu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Salim'in avukatının kendisine 'Vahşi papağan' dediğini de belirten Nevzat Bahtiyar, "Ben o kelimeyi kullanmak istememiştim. Ben papağan değilim. Ben ahırın içinde cesedi vahşice atmışım, öyle mi? Peki, neden öyle yapayım? Arka tarafta bir yer var, biri beni görebilirdi" savunmasını yaptı. İşte Narin Güran davasının son dakika detayları

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:55
Son Dakika Haberi: Narin Güran’ı taşıyan Nevzat Bahtiyar konuştu: Cesedi Salim verdi parça parça...

Son dakika haberi Narin Güran davasında bugün çarpıcı gelişmeler yaşandı. Sanık kürsüsüne ilk olarak amca Salim Güran çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Salim Güran, bir kez daha "Narin'i Nevzat öldürdü" ifadesini kullandı.

Son Dakika Haberi: Narin Güran’ı taşıyan Nevzat Bahtiyar konuştu: Cesedi Salim verdi parça parça...

2 saatlik aranın ardından ise itirafçı Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Daha önce Narin'in cesedini çuvala koyup dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Bahtiyar, "Öldürmedim. Cesedi Salim verdi. Parça parça kaybet dedi bana. Cezam neyse onu kabul ediyorum" dedi.

Son Dakika Haberi: Narin Güran’ı taşıyan Nevzat Bahtiyar konuştu: Cesedi Salim verdi parça parça...

SALİM'İN AVUKATI BANA "VAHŞİ PAPAĞAN" DEDİ
Ben sadece cesedi taşıdım, sadece bu suçu işledim. Başka da bir şey yapmadım. Salim, tüm suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Salim'in avukatı bana "vahşi papağan" dedi.

Son Dakika Haberi: Narin Güran’ı taşıyan Nevzat Bahtiyar konuştu: Cesedi Salim verdi parça parça...

NEVZAT BAHTİYAR: BEN PAPAĞAN DEĞİLİM
Ben o kelimeyi kullanmak istememiştim. Ben papağan değilim. Eğer öyle olsaydım, ormanda yaşardım. Ben ahırın içinde cesedi vahşice atmışım, öyle mi? Peki, neden öyle yapayım? Arka tarafta bir yer var, biri beni görebilirdi.

Son Dakika Haberi: Narin Güran’ı taşıyan Nevzat Bahtiyar konuştu: Cesedi Salim verdi parça parça...

NEVZAT BAHTİYAR: "BEN BU BİLGİLERİ NEREDEN BİLEBİLİRİM?"
Ailem güvende olmadığı için yalan söyledim, korktum. Ailem cezaevine gelince rahatladım. Güvence altına alındığımda, "Her şeyi söylemeye hazırım," dedim. Ben papağan değilim. Ailem yanıma gelene kadar saçımı bile kestirmedim. Cezaevinde ne televizyon var, ne de radyo. Ben bu bilgileri nereden bilebilirim? "Patlıcan" dedim, herkes güldü. Ben bunu espri olsun diye söyledim.

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