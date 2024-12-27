Son Dakika Haberi: Narin Güran’ı taşıyan Nevzat Bahtiyar konuştu: Cesedi Salim verdi parça parça...

NEVZAT BAHTİYAR: "BEN BU BİLGİLERİ NEREDEN BİLEBİLİRİM?"

Ailem güvende olmadığı için yalan söyledim, korktum. Ailem cezaevine gelince rahatladım. Güvence altına alındığımda, "Her şeyi söylemeye hazırım," dedim. Ben papağan değilim. Ailem yanıma gelene kadar saçımı bile kestirmedim. Cezaevinde ne televizyon var, ne de radyo. Ben bu bilgileri nereden bilebilirim? "Patlıcan" dedim, herkes güldü. Ben bunu espri olsun diye söyledim.