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Son dakika haberi: Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! 'Gözüme perde indi' dedi yanlış kesti
Son dakika haberi: Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! 'Gözüme perde indi' dedi yanlış kesti
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta geçen eylülde sünnet olurken 4 yaşındaki A.E.K.'nin cinsel organı kesildi. Eve çağırdıkları sünnetçinin eğitimi olup olmadığını bilmediklerini ifade eden anne N.K. aynı sünnetçinin mağdur ettiği başka çocuklar da olduğunu iddia etti. Öte yandan anne, sünnetçinin ifadesinde 'Gözüme perde indi' dediğini belirtti.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:54
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:23