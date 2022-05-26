Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi: Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! 'Gözüme perde indi' dedi yanlış kesti

Son dakika haberi: Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! 'Gözüme perde indi' dedi yanlış kesti

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta geçen eylülde sünnet olurken 4 yaşındaki A.E.K.'nin cinsel organı kesildi. Eve çağırdıkları sünnetçinin eğitimi olup olmadığını bilmediklerini ifade eden anne N.K. aynı sünnetçinin mağdur ettiği başka çocuklar da olduğunu iddia etti. Öte yandan anne, sünnetçinin ifadesinde 'Gözüme perde indi' dediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:23
Son dakika haberi: Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! ’Gözüme perde indi’ dedi yanlış kesti

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz Eylül ayında iki oğullarını da sünnet ettirmek isteyen aile eve sünnetçi çağırdı. İddiaya göre büyük oğullarının sünnetinde bir sorun çıkmazken 4 yaşındaki küçük oğulları A. E. K.'nın işlem sırasında cinsel organı kesildi.

Son dakika haberi: Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! ’Gözüme perde indi’ dedi yanlış kesti

Anne N. K.'nın iddiasına göre aynı sünnetçi tarafından mağdur edilen başkaları da var. Sünnetçi hakkında şikâyetçi olup olayı mahkemeye taşıyan aile, sünnetçinin eğitiminin olup olmadığını bilmediklerini ifade etti.

Son dakika haberi: Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! ’Gözüme perde indi’ dedi yanlış kesti

Tedavi için İstanbul'a sevk edilen çocuklarının şu an durumunun iyi olduğunu söyleyen anne N. K. "Bütün annelere sesleniyorum çocuklarını hastanede ehil ellerde sünnet ettirsinler. Bizim düştüğümüz hataya düşmesinler" dedi. Öte yandan anne, sünnetçinin savunmasının 'Gözüme perde indi' şeklinde olduğunu ifade etti.

Son dakika haberi: Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! ’Gözüme perde indi’ dedi yanlış kesti

"İLK 12 SAATTE DİKİLSEYDİ ORİJİNALİ GİBİ İYİLEŞİRDİ"

Tedavi için İstanbul'a getirilen çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan A. E. K.'nın durumunun iyi olduğu dile getiren Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi, tedaviyle ilgili şunları kaydetti: "Bazı penisler sünnet derisine çok yapışıktır, bazı penisler halk arasında peygamber sünneti denilen penislerdir bunlarda da sünnet derisi farklıdır.

Son dakika haberi: Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! ’Gözüme perde indi’ dedi yanlış kesti

Bunları tüm sünnetçiler bilemez o yüzden böyle tablolar yaşanabiliyor. Penisin ucundaki en fazla duyu içeren bölgesi kesilirken sünnet derisi içinde kalabiliyor. Bu fark edilmeyince sünnet derisiyle birlikte kesiliyor. Bu aslında bir nevi organ ampütasyonudur.

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