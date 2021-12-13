Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının daha hızlı bulaştığı ancak daha hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı. İngiltere'den yapılan bir açıklamada Omicron'un daha bulaşıcı olduğuna dair verilerin bulunduğu ancak hastalığın seyrinin ağır geçmediği belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de de 6 Omicron vakasının tespit edildiği ifade edilirken yeni varyantın ana semptomu saptandı. ABD'li araştırmacılar Omicron varyantının kilit semptomunu açıkladı. İşte Omicron varyantı belirtileri...

Araştırmacılar, aşıların oluşturduğu antikorların yeni varyantlara karşı etkisinde "büyük bir düşüş" olduğunu söylüyor. Ancak AFP haber ajansına konuşan WHO acil durum direktörü Mike Ryan ise, Omicron 'un halihazırda kullanılan aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge olmadığını söyledi:

"ETKİLİ OLDUĞUNU KANITLAYAN AŞILARIMIZ VAR"

"Bugüne kadar bütün varyantlara karşı, hastaneye yatışlar ve ölümlerdeki azalma göz önüne alındığında etkili olduğunu kanıtlamış çok güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmayacağını varsaymak için hiçbir gerekçemiz yok."

"BİR FARK VARSA O DA..."

İlk verilere göre Omicron varyantının insanları Delta ve diğer varyantlardan daha fazla hasta etmediğini hatırlatan Dr. Ryan, "Bir fark varsa, o da semptomların daha hafif olduğudur" dedi.