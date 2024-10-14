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SON DAKİKA... Hastanede iğrenç olay: Küçük kıza müstehcen film izletirken yakalandı!

Adana'da hastanede doktor sırası bekleyen Sefa E. (29), yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin filmi izlettiği iddia edildi. Vatandaşlar tarafından dövülürken polis ekiplerince kurtarılan Sefa E.'nin ifadesi pes dedirtti!

DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:29
SON DAKİKA... Hastanede iğrenç olay: Küçük kıza müstehcen film izletirken yakalandı!

İğrenç olay, 9 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

SON DAKİKA... Hastanede iğrenç olay: Küçük kıza müstehcen film izletirken yakalandı!

Tedavi için hastaneye giden Sefa E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu. Sefa E., iddiaya göre, cep telefonundan yetişkin filmi açıp, kız çocuğuna izletti.

SON DAKİKA... Hastanede iğrenç olay: Küçük kıza müstehcen film izletirken yakalandı!

Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.'ye tepki gösterip, darbetti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.'yi gözaltına aldı.

SON DAKİKA... Hastanede iğrenç olay: Küçük kıza müstehcen film izletirken yakalandı!

Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, "Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" dedi.

SON DAKİKA... Hastanede iğrenç olay: Küçük kıza müstehcen film izletirken yakalandı!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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