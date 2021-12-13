Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika hava durumu haberi: Bu 3 güne dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; cuma günü Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli'nde karla karışık yağmurun etkili olması beklenirken, Balıkesir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in de aralarında olduğu çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları