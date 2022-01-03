Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji'den 8 il için sel uyarısı! Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Karabük'ün de bulunduğu 8 ilde artacak sıcaklıklarla beraber kar örtüsündeki erime sebebiyle meydana gelebilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022'nin ilk günlerindeki yağışlı ve soğuk havanın, yarın itibariyle yurdu terk edeceğinin tahmin edildiğinin belirtilerek, "Yarın (salı) batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı merkezlerimizde önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Ankara 14, Bartın 23, Bolu 13, Çankırı 13, Düzce 19, Karabük 18, Kırıkkale 14, Zonguldak 19 derecedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir" denildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. EDİRNE 6°C, 13°C Parçalı bulutlu İSTANBUL 9°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ 6°C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KOCAELİ 9°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu