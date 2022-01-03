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Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji'den 8 il için sel uyarısı! Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Karabük ve Zonguldak'ın da olduğu 8 ilde yarın itibariyle artacak sıcaklıklarla beraber kar örtüsündeki erime sebebiyle meydana gelebilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, "Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 03.01.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 18:59
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji’den 8 il için sel baskını uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Karabük'ün de bulunduğu 8 ilde artacak sıcaklıklarla beraber kar örtüsündeki erime sebebiyle meydana gelebilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulundu.

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji’den 8 il için sel baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022'nin ilk günlerindeki yağışlı ve soğuk havanın, yarın itibariyle yurdu terk edeceğinin tahmin edildiğinin belirtilerek, "Yarın (salı) batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji’den 8 il için sel baskını uyarısı

Bazı merkezlerimizde önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Ankara 14, Bartın 23, Bolu 13, Çankırı 13, Düzce 19, Karabük 18, Kırıkkale 14, Zonguldak 19 derecedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir" denildi.

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji’den 8 il için sel baskını uyarısı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji’den 8 il için sel baskını uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçmesi, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

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