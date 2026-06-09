SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…

PANELVAN ARACIN BAGAJINDA KORKUNÇ MANZARA!

Boş arazide park halinde bulunan panelvan araçtan yoğun sineklerin uçtuğunu ve kokunun bu araçtan yükseldiğini fark eden çocuklar merak edince aracın bagaj kapısını açtı. Bagajda hareketsiz yatan ve morarmış bir erkek cesedi gören çocuklar, büyük bir korkuyla durumu hemen yakınlarına bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.