Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…

SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…

SON DAKİKA… İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar mahalleyi saran kötü kokuyu kanalizasyon kaynaklı sandı. Ancak bir arazide park halindeki panelvan aracın bagajını açıklarında kan donduran manzarayla karşılaştı! İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları…

İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:59
SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…

Olay, Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri yaklaşık 10 gündür çevreye yayılan ve günden güne şiddetlenen ağır bir kokudan rahatsız olmaya başladı. Kokunun kaynağını bulmaya çalışan vatandaşlar, durumun kanalizasyon sisteminden kaynaklandığını düşünerek belediye ekiplerine başvurdu. Ancak gerçek, arazide oyun oynayan çocukların dikkati sayesinde ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…

PANELVAN ARACIN BAGAJINDA KORKUNÇ MANZARA!

Boş arazide park halinde bulunan panelvan araçtan yoğun sineklerin uçtuğunu ve kokunun bu araçtan yükseldiğini fark eden çocuklar merak edince aracın bagaj kapısını açtı. Bagajda hareketsiz yatan ve morarmış bir erkek cesedi gören çocuklar, büyük bir korkuyla durumu hemen yakınlarına bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…

POLİS BOŞ ARAZİDE DELİL ARADI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 42 yaşındaki Ferhat Kılıçaslan'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de panelvan araçta ve çevredeki boş arazide detaylı delil araması yaptı. Kılıçaslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…

"BİZ KOKUYU RÖGARDAN GELİYOR ZANNEDİYORDUK"

Mahalle sakinlerinden Adil Benli, yaşanan korkunç olayı şu sözlerle anlattı:

"Burada görünen aracın içerisinden koku geliyordu. Çocuklar da merak edip kapısını açtıklarında bakıyorlar ki ceset var. Burada koku 10 gündür şiddetleniyordu.

SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…

Daha önce de bu aracın buradan kaldırılması için ekipler aranmıştı ancak ilgilenen olmamıştı. Mahallede tanıdığımız, bildiğimiz bir kişiydi. Cenaze tahminen 10 günlüktü, çürümüş ve morarmıştı, üzerinde sinekler vardı.

SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…

Koku günden güne şiddetleniyordu. Biz kokunun kaynağını kanalizasyon zannettiğimiz için rögar bacalarını açtırmak üzere vidanjör bile çağırmıştık" dedi.

#İSTANBUL