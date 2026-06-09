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SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…
SON DAKİKA… Herkes kanalizasyon kokusu sandı! Panelvan aracın bagajından çıkan kan dondurdu: Çürümüş ve morarmıştı…
SON DAKİKA… İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar mahalleyi saran kötü kokuyu kanalizasyon kaynaklı sandı. Ancak bir arazide park halindeki panelvan aracın bagajını açıklarında kan donduran manzarayla karşılaştı! İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:59