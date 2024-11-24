Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Hüsamettin Yalgettekin iki ülkede birden aranıyor: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı!  

SON DAKİKA… Hüsamettin Yalgettekin iki ülkede birden aranıyor: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı!

SON DAKİKA… Şırnak'ta yaşayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin, 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Kayıp genci bulmak için iki ülkede arama çalışması başlatıldı. 5 gündür devam eden çalışmalarda ekipler o bölgeye yoğunlaştırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:52
SON DAKİKA… Hüsamettin Yalgettekin iki ülkede birden aranıyor: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı!

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'den 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA… Hüsamettin Yalgettekin iki ülkede birden aranıyor: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı!

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 5'inci günde de devam ediyor.

SON DAKİKA… Hüsamettin Yalgettekin iki ülkede birden aranıyor: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı!

Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre İtfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden gelen kurbağa adam ekçipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibi ile sürüyor.

SON DAKİKA… Hüsamettin Yalgettekin iki ülkede birden aranıyor: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı!

Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda su altı ve yüzeyi ile havadan arama çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA… Hüsamettin Yalgettekin iki ülkede birden aranıyor: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı!

Öte yandan, ailenin talebi üzerin Irak'ın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri de Türkiye sınırına yakın bölgelerde arama çalışmalarına başladı.

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