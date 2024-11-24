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SON DAKİKA… Hüsamettin Yalgettekin iki ülkede birden aranıyor: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı!
SON DAKİKA… Hüsamettin Yalgettekin iki ülkede birden aranıyor: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı!
SON DAKİKA… Şırnak'ta yaşayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin, 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Kayıp genci bulmak için iki ülkede arama çalışması başlatıldı. 5 gündür devam eden çalışmalarda ekipler o bölgeye yoğunlaştırıldı.
Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:52